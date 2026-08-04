HONDURAS: Expresidente será juzgado en libertad por fraude

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TEGUCIGALPA 4 Ago.- La Justicia de Honduras ha resuelto este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández sea juzgado en libertad y por un tribunal ordinario, en lugar de en la Corte Suprema como inicialmente había sido previsto, por los supuestos delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado.

Así lo ha determinado el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, el cual ha dictado como medidas cautelares que el exmandatario no pueda salir del país y que quede «al cuidado y vigilancia» de su equipo de defensa «debiendo rendir un informe semanalmente de su condición», así como una caución juratoria.

«Juan Orlando Hernández quedará bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, el cual deberá presentar un informe semanal sobre su situación jurídica», ha explicado en declaraciones a los medios el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, en declaraciones a los medios recogidas por el diario ‘El Heraldo’.

La caución juratoria, ha explicado Silva, significa que «tendrá que emitirse un acta por las partes procesales, donde el imputado (…) se deberá juramentar e indicará que se va a someter al proceso».

AUDIENCIA FUE FIJADA PARA EL 12 DE AGOSTO

La audiencia inicial ha sido fijada para el próximo 12 de agosto en la sala sexta del Tribunal de Sentencia, según ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales el Poder Judicial hondureño.

Será el citado juzgado ordinario el encargado del caso, después de que este mismo lunes haya sido declarado «sin lugar» el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantener el caso en la Corte Suprema de Justicia.

Fue en octubre de 2023 cuando la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del país incluyó a Hernández en el expediente del caso Pandora II, esgrimiendo que el mismo figura entre los supuestos beneficiarios de una estructura que habría desviado recursos estatales hacia actividades político-electorales.

Concretamente, el exgobernante fue acusado ‘in absentia’ por la Fiscalía del Estado el 11 de octubre de 2023 por los delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado debido al supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras (unos dos millones de euros) para su campaña política en 2013 cuando aspiraba por primera vez a la Presidencia.

REGRESA TRAS INDULTO EN EEUU

Cabe recordar que Hernández regresó el pasado 26 de julio a su país tras un periplo de más de cuatro años desde su extradición a Estados Unidos, posterior condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y, finalmente, el indulto que recibió a finales del año pasado de manos del presidente estadounidense, Donald Trump.

La sentencia, emitida en junio de 2024 tras su detención dos años antes, probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

of-am