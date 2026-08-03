Mira aquí resultados de los XXV Juegos Centroamericanos 2026

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Pinales y Alcántara aseguran medallas de bronce en boxeo

SANTO DOMINGO. El boxeo dominicano sumó dos nuevas medallas de bronce en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que los medallistas olímpicos de París 2024, Cristian Pinales y Yunior Alcántara, avanzaran a las semifinales de sus respectivas categorías.

Alcántara fue el primero en subir al cuadrilátero y volvió a demostrar su calidad competitiva al derrotar por decisión unánime 5-0 al puertorriqueño Lorenzo Joshua, en la división de los 55 kilogramos.

El dominicano impuso su ritmo desde los primeros intercambios, con combinaciones precisas y un boxeo ofensivo que le permitió dominar el combate. En el segundo asalto, el boricua recibió un conteo de protección ante la superioridad del púgil quisqueyano.

Con la victoria, Alcántara aseguró la primera medalla de bronce para la delegación dominicana en la jornada y su clasificación a la ronda semifinal.

Más tarde, Cristian Pinales cerró la cartelera con una destacada actuación en los 90 kilogramos, al imponerse también por decisión unánime sobre el mexicano Emilio Molina.

Pinales exhibió control técnico, buen manejo de la distancia y precisión en sus golpes durante los tres asaltos para garantizar su pase a semifinales y sumar la segunda presea de bronce para el país en la fecha.

La jornada había iniciado con un revés para la representación femenina dominicana, cuando Génesis de la Rosa cayó por superioridad técnica ante la mexicana Guadalupe Torres en los 57 kilogramos.

A pesar del esfuerzo de la dominicana, la boxeadora mexicana logró imponer su ritmo en el tercer asalto y obligó al árbitro a detener el combate.

Con estos resultados, el equipo dominicano de boxeo mantiene a sus principales figuras en la lucha por las medallas de oro y reafirma el protagonismo de esta disciplina como una de las principales fuentes de preseas para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Comité Organizador de Santo Domingo 2026 reconoce figuras y continúan las emociones deportivas

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 realizó este lunes un acto de reconocimiento a destacadas personalidades del deporte nacional e internacional, durante una ceremonia celebrada en el segundo nivel del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El presidente del comité organizador, José P. Monegro, encabezó la actividad y destacó la satisfacción por el desarrollo de la segunda fase de la justa regional, correspondiente al atletismo, señalando que el evento ha superado las expectativas previstas.

Entre los homenajeados estuvo el doble campeón olímpico Félix Sánchez, quien recibió una placa con un fragmento original de la nueva pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez, como reconocimiento a su histórica trayectoria deportiva.

“Es un detalle especial, agradezco inmensamente porque siento el cariño del pueblo dominicano. Esto me dice que el esfuerzo valió la pena”, expresó Sánchez.

También fueron reconocidos Félix Peguero, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo; Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Felipe Vicini, presidente del Grupo Creando Sueños Olímpicos (CRESO); el Comité Olímpico Dominicano (COD), representado por su presidente Garibaldy Bautista, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Bautista resaltó la importancia de la nueva pista de atletismo, al considerar que cuenta con las condiciones necesarias para albergar competencias internacionales de alto nivel.

Cuba conquista oro en hockey femenino

En el hockey sobre césped femenino, Cuba se coronó campeona tras vencer a México en una dramática definición por penales 2-0, luego de terminar igualadas en el tiempo reglamentario.

La portera cubana Yurismailis García fue la gran figura al detener los cuatro disparos de las mexicanas en la tanda decisiva. Los goles del triunfo fueron anotados por Yuraima Vera y Sunaylis Nikle.

Cuba cerró el torneo con una actuación dominante, permitiendo apenas un gol en toda la competencia y marcando 29 tantos entre la fase de grupos, semifinal y final.

Venezuela obtuvo la medalla de bronce al derrotar 4-1 a Barbados, mientras que República Dominicana consiguió el quinto lugar tras remontar y vencer 2-1 a Puerto Rico.

México domina el triatlón de relevos mixtos

La representación mexicana conquistó la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos del triatlón, celebrada en el Puerto de Sans Souci.

El equipo integrado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos completó el recorrido con tiempo de 1:06:26.

Cuba obtuvo la plata con 1:07:25, mientras Colombia ganó el bronce con 1:07:42, superando por apenas un segundo a Venezuela.

Puerto Rico gana oro en rifle femenino

La puertorriqueña Yarimar Mercado Martínez obtuvo la medalla de oro en la prueba de 50 metros rifle tres posiciones femenino, con una puntuación de 339.0.

La plata correspondió a la guatemalteca Jazmine Matta Alvarado, con 338.0 puntos, y el bronce a la mexicana Goreti Zumaya Flores, con 326.9.

Cuba remonta ante Panamá en softbol masculino

Cuba derrotó 4-3 a Panamá en un emocionante partido del torneo de softbol masculino. El conjunto cubano definió el encuentro en la parte alta del séptimo episodio con la carrera de la victoria.

El lanzador Alain Romano fue clave al completar toda la ruta y llevarse el triunfo, mientras Héctor Castillo y Yesander Rodríguez encabezaron la ofensiva cubana.

En otro resultado, Colombia inició con victoria 1-0 sobre Guatemala gracias a una gran labor de sus lanzadores y una carrera anotada en el séptimo episodio.

Colombia asegura final del squash masculino

Colombia garantizó las medallas de oro y plata en el squash individual masculino luego de que Miguel Ángel Rodríguez y Juan Vargas avanzaran a la final.

Rodríguez derrotó 3-1 al guatemalteco Alejandro Enríquez, mientras Vargas superó 3-0 al mexicano Leonel Cárdenas.

Palacio del Voleibol recibe respaldo masivo

El Palacio del Voleibol Ricardo Gioriver Arias continúa convertido en uno de los escenarios de mayor respaldo popular de Santo Domingo 2026.

La fanaticada dominicana e internacional ha acompañado cada jornada del torneo femenino, especialmente en los partidos de Las Reinas del Caribe, donde las gradas se han mantenido llenas de entusiasmo y apoyo.

Incidente en boxeo provoca descalificación

El boxeador nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado luego de morder al dominicano Miguel Ángel Encarnación durante un combate de la categoría de 65 kilogramos.

El árbitro detuvo la pelea tras verificar una lesión en el cuello del púgil dominicano y decretó la descalificación del representante nicaragüense.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan con una intensa jornada deportiva, reuniendo a los mejores atletas de la región en busca de las medallas.

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