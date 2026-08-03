Gobierno haitiano ayuda a reasentar familias sin viviendas

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Puerto Príncipe, 03 ago.- El gobierno haitiano presta asistencia a la Oficina de Protección Ciudadana (OPC) en la búsqueda de nuevas viviendas para el reasentamiento de unas mil 600 familias, según reseñan hoy medios locales.

El periódico Le Nouvelliste reportó que los núcleos de personas sin hogar vivían hasta ahora en refugios improvisados dentro de instalaciones de la OPC, forrados con sábanas, lonas de plástico y chapa, construidos directamente sobre las aceras y ahora desaparecidos del paisaje.

La forma de ayuda del gobierno fue con la distribución de cheques entre las familias que habitaban esos sitios, sobre la base de datos obtenidos mediante un censo realizado por la Oficina Nacional de Migración.

Un grupo de beneficiados por la medida, contactado por el diario, reconoció que «gracias a ese aporte» pudieron encontrar una nueva vivienda.

Las instalaciones abandonadas, visitadas por Le Nouvelliste, albergaban a personas desplazadas internamente por la situación militar a causa de la violencia de pandillas armadas que operan en todo el territorio nacional.

Directivos de la OPC cerraron los accesos y puertas de la sede habitada hasta ahora por esas familias, mientras en algunos de ellos levantaron muros, medidas ambas para impedir que posibles ocupantes ilegales ocupen el lugar.

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