Declaran Fuerza Antibandas haitiana «en fase operativa»

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Puerto Príncipe, 03 ago.- La misión de la Fuerza de Represión contra Bandas (FRG) en Haití está «en fase operativa» contra esos grupos armados, declaró el representante especial de esa institución, Jack Christofides, citado por un diario local.

La operatividad de esa fuerza para cumplir su mandato de apoyo a la Policía Nacional (PNH) y a las Fuerzas Armadas locales, marca el fin de la fase de transición del ente, que remplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), añadió el periódico Le Nouvelliste.

Christofides habló públicamente por primera vez en el país caribeño, mediante una mesa redonda sectorial sobre seguridad organizada por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, en la que disertó sobre los cambios derivados de la referida transición.

«La fuerza internacional -subrayó- superó la fase de establecimiento de la misión y ahora está centrada en sus operaciones. Contamos con recursos aéreos y pronto tendremos capacidad marítima, así como capacidades mejoradas de recopilación de inteligencia».

A diferencia de la MMAS -agregó- esta nueva fuerza está autorizada a actuar de forma autónoma o conjunta con los efectivos haitianos de seguridad, mediante un mandato que le permite realizar arrestos, una prerrogativa de la cual carecía antes.

La nueva fase operativa de la FRG implicó entrar en combate mediante operaciones contra las actividades de las bandas, en estrecha coordinación con la PNH, entre ellas las realizadas en localidades como Tabarre y Delmas, precisó Christofides.

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