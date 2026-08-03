Taveras llama utilizar voto para transformar política dominicana

Taveras dijo este 3 de agosto del 2026 que los derechos no están establecidos como favores.

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SANTO DOMINGO.– El senador Antonio Taveras Guzmán afirmó que el voto constituye la herramienta más poderosa con la que cuentan los ciudadanos para transformar la política dominicana, fortalecer la democracia y decidir el rumbo del país.

El legislador hizo el planteamiento durante un encuentro organizado por Fuerza Comunitaria, entidad que agrupa a juntas de vecinos de Santo Domingo Este, donde presentó su libro La Democracia del Favor ante líderes comunitarios y representantes de diversos sectores del municipio.

PROMUEVE UNA DEMOCRACIA BASADA EN DERECHOS

Durante su exposición, Taveras explicó que la publicación busca abrir un espacio de reflexión sobre la manera en que se ejerce la política en la República Dominicana y fomentar una transformación sustentada en el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

«Tenemos el poder del voto para decidir quién nos gobierna y quién nos representa», expresó el senador, al señalar que el sufragio debe ser utilizado como un instrumento para impulsar los cambios que demanda la sociedad.

CRITICA EL CLIENTELISMO POLÍTICO

El legislador sostuvo que el clientelismo ha consolidado una relación de dependencia entre la población y los actores políticos, obligando a numerosos ciudadanos a recurrir a intermediarios para acceder a servicios y derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y el empleo.

En ese contexto, consideró que corresponde al Estado garantizar esos derechos sin condicionamientos políticos.

«Los derechos están establecidos como derechos y no como favores», enfatizó.

Como parte de la actividad, Taveras compartió algunas de las historias recogidas en La Democracia del Favor, inspiradas en experiencias reales de ciudadanos que acuden a representantes políticos en busca de soluciones a necesidades que, a su juicio, deberían ser atendidas por las instituciones públicas.

an/am