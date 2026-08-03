PLD denuncia desorden y deterioro en la administración pública

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció un supuesto «desorden y falta de transparencia en la administración pública» desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el gobierno, hace seis años.

«Los resultados presentados por el Ministerio de Administración Pública evidencian que el Gobierno perdió la capacidad de ejercer uno de los deberes fundamentales de cualquier administración: conocer, organizar y gestionar adecuadamente el recurso humano del Estado», afirmó en rueda de prensa Zoraima Cuello, vicepresidenta de la morganización opositora.

EL GOBIERNO NO SABE CUÁNTOS EMPLEADOS TIENE

Señaló que el propio órgano rector de la función pública reconoce que el Estado no conoce con precisión cuántos empleados públicos tiene y que existen instituciones cuyos titulares desconocen cuántos colaboradores están bajo su responsabilidad.

«Asimismo, hay empleados nombrados en una provincia que laboran en otra, personal que continúa figurando en la nómina y está fuera del país, y plazas que aparecen ocupadas sin que el servicio público se esté prestando», agregó.

Dijo que «cuando un Gobierno no sabe con precisión quién trabaja para el Estado, dónde trabaja, cuánto cuesta la nómina y quién ingresó por mérito, ha perdido el control de la administración pública».

Indicó que la evidencia demuestra que el problema no fue la falta de sistemas, sino la ruptura de la continuidad institucional, el manejo clientelar del Estado y la incapacidad de las actuales autoridades.

DETERIORO CARRERA ADMINISTRATIVA

Recordó que al concluir su gestión, el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) incorporaba aproximadamente el 97% de los empleados del Gobierno Central, lo que permitía administrar la información del personal, controlar la nómina, gestionar expedientes electrónicos y dar seguimiento a la carrera administrativa.

«A ello se sumaba el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), convertido en un referente regional para medir el desempeño institucional y fortalecer la transparencia en la gestión pública. A su vez, el país había iniciado una profunda transformación digital mediante el programa República Digital, con el cual más de mil servicios públicos fueron puestos a disposición de la ciudadanía de manera electrónica, acercando el Estado a la gente y reduciendo tiempos y costos en cientos de trámites», añadió.

Reiteró que «a seis años de gobierno, el deterioro también puede medirse en la evolución de la carrera administrativa. En agosto de 2020 se contaba con aproximadamente 94 mil servidores incorporados mediante concursos públicos y hoy las autoridades presentan alrededor de 60 mil. Mientras disminuye el personal seleccionado por mérito, crece la nómina pública clientelar, advirtió la organización».

Cuello estuvo acompañada de los también vicepresidentes del PLD Temístocles Montás e Yván Lorenzo, quienes respondieron preguntas junto a Carlos Manzano, secretario de Administración Pública de esa organización, y los subsecretarios René Jáquez, Rafael Valdez y Josué Aníbal Balbuena, así como de Celenia Vidal, de la Secretaría de Planificación.

jt-am