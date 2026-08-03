El Metro de SD amplía horario por Juegos Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) extenderá su horario de operaciones hasta las 11:00 de la noche, desde este lunes y hasta el 8 de agosto, para facilitar el desplazamiento de los asistentes a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La medida permitirá a los usuarios asistir a las competencias nocturnas del certamen y regresar utilizando este sistema de transporte, indicó la Opret en un comunicado.

El servicio ampliado también estará disponible para los más de 6,200 atletas, entrenadores y delegados de los 37 países participantes en la cita deportiva.