Funcionarios y ejecutivos de la banca evalúan economía de RD

Funcionarios del área económica y ejecutivos de la banca durante una reunión en la que evaluaron la situación de la economía dominicana

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SANTO DOMINGO, 3 de agosto.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, sostuvieron un encuentro con ejecutivos de la banca múltiple durante el cual evaluaron el desempeño de la economía nacional y los desafíos derivados del actual escenario internacional.

La reunión, organizada junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y encabezada por el presidente de su Junta Directiva, Christopher Paniagua, permitió examinar el impacto que el conflicto en Oriente Medio continúa generando sobre la economía global, especialmente por la volatilidad de los precios del petróleo y el aumento de la incertidumbre en los mercados.

DESTACA FORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO RD

Valdez Albizu destacó la fortaleza del sistema financiero dominicano, reconocido por organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo como uno de los más sólidos de la región, condición que, afirmó, fortalece la confianza de los inversionistas y contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica del país.

Informó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó US$3,276.5 millones al cierre del primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de US$233.4 millones (7.7 %) respecto al mismo período del año anterior. Precisó que cerca de dos terceras partes de esos recursos, equivalentes a US$2,194.6 millones, corresponden a nuevos aportes de capital, mientras que entre abril y junio ingresaron US$1,604.6 millones por este concepto.

Asimismo, indicó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 6.4 % en junio, el mayor del año, acumulando una expansión de 4.5 % durante el primer semestre de 2026, más del doble de la registrada en igual período de 2025.

Valdez Albizu agregó que la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas creció 13.1 % entre junio de 2025 y junio de 2026, impulsada por una expansión de 9.1 % del crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$217 mil millones adicionales respecto al año anterior.

El funcionario aseguró que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos, respaldados por un sistema financiero estable, un sector privado resiliente y la coordinación entre las políticas monetaria y fiscal, elementos que, afirmó, permitirán enfrentar con éxito los retos del entorno internacional.

GOBIERNO BUSCA EQUILIBRO PRESUPUESTARIO

Por su parte, el ministro Magín Díaz afirmó que el Gobierno avanza hacia un mayor equilibrio presupuestario y en la construcción de un sistema tributario más justo y sostenible, capaz de financiar el gasto público y mejorar la distribución de la riqueza. En ese contexto, resaltó la importancia de contar con un sistema financiero robusto, apoyado en altos estándares de tecnología y digitalización.

A su vez, el ministro Eduardo Sanz Lovatón explicó que el MICM monitorea de forma permanente el impacto que podrían tener las políticas arancelarias de Estados Unidos sobre las importaciones dominicanas, así como la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

Indicó que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y el Banco Central, el Gobierno evalúa medidas para mitigar los efectos de esas fluctuaciones sobre los combustibles y fortalecer la competitividad del país mediante el impulso del comercio exterior y el posicionamiento de la República Dominicana como un destino estratégico para el nearshoring.

DESTACA «CAPACIDAD DE RESILENCIA» DE LA ECONOMÍA DE RD

En representación del sector bancario, Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano y presidente de la Junta Directiva de la ABA, destacó la capacidad de resiliencia mostrada por la economía dominicana frente a los riesgos geopolíticos.

Sostuvo que el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el flujo de divisas reflejan la confianza que inspira el país, factor que, a su juicio, constituye el principal activo para mantener la estabilidad financiera y atraer nuevas inversiones.

PARTICIPANTES

En la reunión también participaron los principales ejecutivos de los bancos múltiples que operan en el país, así como altos funcionarios del Banco Central, entre ellos la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente Ervin Novas Bello y otros miembros del equipo técnico de la institución.

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