Amazon supera barrera de los 3 billones dólares capitalización

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK 3 Ago.- El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon.com ha conquistado este lunes por primera vez la cota de los 3 billones de dólares (2,6 billones de euros), convirtiéndose así en la quinta empresa en lograrlo, tras Apple, Nvidia, Microsoft y Alphabet.

Las acciones de Amazon.com llegaban a subir instantes después de la apertura de Wall Street hasta un 5,75%, lo que permitía a la empresa fundada por Jeff Bezos en 1994 alcanzar una capitalización de bursátil de 3,07 billones de dólares (2,66 billones de euros).

De este modo, Amazon.com ha tardado poco más de dos años en sumar otro billón de dólares a su valoración de mercado, tras atravesar por primera vez el umbral de los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) el 26 de junio de 2024, tras haber alcanzado una capitalización de un billón de dólares (866.980 millones de euros) en septiembre de 2018.

Si bien en lo que va de año Amazon.com se revaloriza casi un 26%, la cotización de la compañía ha experimentado un particular rally desde el pasado jueves, tras publicar sus resultados trimestrales al cierre de la sesión, acumulando una subida de alrededor del 20% en apenas dos sesiones.

En el segundo trimestre de 2026, la multinacional se anotó un beneficio neto de 62.647 millones de dólares (54.313 millones de euros), lo que implica un incremento interanual del 245%, mientras que la cifra de negocio aumentó un 19,6%, hasta 200.606 millones de dólares (173.921 millones de euros), con un crecimiento del 37% de los ingresos de AWS, el mayor crecimiento de la división en 18 trimestres.

De este modo, en la primera mitad de 2026, Amazon.com registró un beneficio neto de 92.902 millones de dólares (80.544 millones de euros), un 163% más que un año antes. Asimismo, los ingresos de la compañía crecieron un 18,2%, hasta 382.125 millones de dólares (331.294 millones de euros).

of-am