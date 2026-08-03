Dólar bajó 10 cts. y era vendido a $58.62; el euro sigue a $68.74

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 10 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$58.62.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.13

Venta: RD$58.62

EL EURO

El euro era vendido a RD$68.74 y comprado a RD$65.36.

PETROLEO

Los precios internacionales del petróleo registraron una caída significativa al inicio de las operaciones de este lunes en los mercados asiáticos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la apertura de nuevas negociaciones con Irán para buscar una solución al conflicto que desde hace cinco meses afecta a Oriente Medio.

Durante las primeras horas de la jornada, el West Texas Intermediate (WTI), indicador de referencia en Estados Unidos, perdió 5.2 por ciento, al cotizarse en 80.26 dólares por barril.

Por su parte, el crudo Brent del mar del Norte, referencia para los mercados globales, retrocedió 4.7 por ciento y se ubicó en 83.77 dólares por barril.

La baja en los precios respondió a un cambio en las expectativas de los inversionistas respecto al riesgo de interrupciones en el suministro energético mundial.

Durante los últimos meses, la escalada del conflicto en Oriente Medio había impulsado las cotizaciones del petróleo ante la posibilidad de afectaciones en rutas estratégicas para el comercio internacional de hidrocarburos.