NY: Acusan dos dominicanas de dirigir red internacional de robo

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NUEVA YORK.- Dos mujeres de origen dominicano fueron acusadas de posesión criminal de bienes robados, hurto mayor, conspiración y otros delitos por presuntamente operar una red internacional de robo desde sus residencias en Nueva York, una de las cuales funcionaba como guardería infantil.

María «Glenny» Betances, de 47 años, y su hija Lesli Cruz, de 24, dirigían a cómplices para robar mercancía de alta demanda en tiendas, incluyendo cosméticos y ropa, para luego revenderla tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

«Según las acusaciones, estas acusadas dirigían a grupos de ladrones para robar en numerosos comercios del área metropolitana de Nueva York, almacenaban la mercancía en sus casas y luego la anunciaban en redes sociales para su venta local. Otros productos se enviaban a la República Dominicana para su reventa en ese país», declaró en un comunicado la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

COMPARECENCIA ANTE JUEZ

Betances, residente de Valley Stream, y Cruz, residente de East Elmhurst, fueron acusadas formalmente de posesión criminal de bienes robados en segundo grado, intento de posesión criminal de bienes robados en segundo grado, hurto mayor en tercer grado y conspiración en cuarto grado.

Betances enfrenta además un cargo por poner en peligro el bienestar de un menor, ya que dirigía la guardería «Smile Bright», para niños de entre seis semanas y 12 años, en su casa de Valley Stream mientras presuntamente se realizaban las ventas de la mercancía robada.

Las autoridades recuperaron en ambas residencias más de 5,000 artículos robados con un valor minorista combinado de 159,602 dólares, además de 30,000 dólares en efectivo.

Betances compareció ante el juez Thomas Wright el 24 de julio, quien le ordenó regresar al tribunal el 29 de septiembre. Su hija compareció ante la jueza Lana Schlesinger el 22 de julio y deberá presentarse en esa misma fecha.

De ser declaradas culpables, ambas enfrentan penas de entre cinco y quince años de prisión. Otros dos acusados se encuentran bajo custodia por asuntos no relacionados y se espera que comparezcan en una fecha posterior, mientras que dos personas más permanecen prófugas.

ASÍ OPERABAN

Según la fiscalía de Queens, Betances y Cruz dirigían a otras cuatro personas a quienes ordenaban robar grandes cantidades de mercancía de tiendas como Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods, CVS y Ulta Beauty en Queens y Staten Island, así como en los condados de Nassau, Westchester y Rockland.

Las mujeres solicitaban artículos que pudieran revenderse rápidamente y a un precio elevado. La banda vendía la mercancía en la casa de Betances, en el apartamento de Cruz o en otros puntos de Queens cercanos a la vivienda de Cruz.

LA INVESTIGACIÓN ENCUBIERTA

La fiscalía inició a principios de este año una investigación sobre la presunta operación de robo y receptación en la vivienda y guardería de Betances, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional.

Entre el 10 de febrero y el 16 de julio de 2026, agentes encubiertos realizaron diez ventas de supuestos artículos robados a madre e hija. Ambas presuntamente pagaron entre el 17% y el 37% del precio de venta al público por productos de belleza y ropa.

Durante la primera venta, Betances manifestó interés en comprar productos de belleza de alta gama de marcas como Dior, Gucci, Prada y Chanel, entre otras. También habría solicitado 2,000 pares de jeans ajustados para mujer de American Eagle.

El 14 de abril, una empresa de transporte retiró un tanque azul del garaje de Betances y lo cargó en un camión. Posteriormente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retuvo el recipiente. Un registro autorizado por un juez permitió recuperar 760 artículos de belleza con un valor de 22,419 dólares, presuntamente robados o adquiridos a los agentes encubiertos.

LO INCAUTADO

Una orden de registro ejecutada el 21 de julio en la vivienda de Betances resultó en la incautación de 4,272 artículos presuntamente robados, valorados en 131,114 dólares, incluyendo cosméticos, juguetes sexuales, pijamas y prendas de vestir de comercios como Ulta Beauty, Victoria’s Secret y Polo Ralph Lauren.

Además, las autoridades ocuparon cientos de dispositivos de seguridad y alarmas rotas, herramientas para retirar esos dispositivos y 10,000 dólares en efectivo.

Ese mismo día, otro allanamiento en la vivienda de Cruz permitió recuperar 101 artículos presuntamente robados, con un valor combinado de 6,067 dólares, procedentes de Macy’s, American Eagle, Longchamp, Walmart y otros comercios, además de 20,000 dólares en efectivo.