Rusia reporta diez muertos por nuevos ataques ucranianos

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MOSCÚ.- Las autoridades rusas denunciaron este lunes la muerte de diez personas y decenas de heridos como consecuencia de ataques lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas sobre Krasnodar y Crimea.

El gobernador de la provincia de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, informó de la muerte de seis personas, entre ellas tres menores de edad, en la localidad rural de Arjipo-Ósipovka, cerca de Gelendzhik, a orillas del mar Negro.

«Ha ocurrido una tragedia», lamentó, al dar cuenta de 40 heridos. Kondratiev detalló en sus redes sociales que el ataque con drones tenía como objetivo centros civiles. «Lo ocurrido hoy es un ataque selectivo del régimen de Kiev contra personas comunes sin ninguna relación militar», denunció.

«Este ataque terrorista cínico e inhumano contra niños es injustificable», enfatizó el gobernador.

Por su parte, el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, informó de la muerte de otras cuatro personas, además de varios heridos, como consecuencia de un nuevo y «bárbaro» ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que en los últimos días han intensificado sus operaciones en la península.

NUEVOS ATAQUES SOBRE CRIMEA

Los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dieron este lunes más detalles sobre un ataque de finales de julio dirigido con éxito contra instalaciones que albergan sistemas de radar en Crimea.

«No habrá lugar para los invasores en Crimea, ni en el mar, ni en el espacio aéreo sobre el mar Negro, ni en tierra. Crimea es Ucrania», reivindicaron las autoridades militares en referencia al territorio anexionado por Rusia en 2014.

Durante la pasada noche, Ucrania también confirmó nuevos ataques contra las instalaciones de Wildberries, la empresa de comercio electrónico más grande de Rusia, en la región de Vladimir, y contra la Universidad Tecnológica Estatal de Bélgorod, donde supuestamente se desarrollan sistemas de control de drones.