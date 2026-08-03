DGM ha deportado a 704,142 indocumentados en 22 meses

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Dirección General de Migración (DGM) ha deportado en los últimos 22 meses a 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular, como resultado del proceso de reestructuración, fortalecimiento operativo y aumento de personal dispuesto por el presidente Luis Abinader.

La información la ofreció el director general de la DGM, Luis Rafael Lee Ballester, durante la graduación de 162 nuevos agentes de interdicción migratoria, acto encabezado por el mandatario.

Explicó que cuando asumió la DGM, en octubre de 2024, la institución contaba con 302 agentes, de los cuales solo 235 participaban en operaciones de control migratorio.

Agregó que en la actualidad esa agencia dispone de 1,388 agentes, de los cuales 1,272 están desplegados directamente en acciones de interdicción y control. Los 116 restantes están asignados a tareas de inteligencia, investigaciones de ilícitos migratorios, asuntos internos y judicialización de casos criminales.

CAMBIO EN LA FORMACIÓN Y EL RECLUTAMIENTO

El titular de Migración destacó que la reorganización incluye un nuevo modelo de formación y reclutamiento. El proceso contempla verificación de datos personales, certificaciones de estudios, depuración de antecedentes, evaluación física, psicológica y clínica, pruebas psicométricas y haber completado el bachillerato.

Superada esa fase, los aspirantes son sometidos a una entrevista grupal con los directores de Recursos Humanos, Inteligencia, Control Migratorio y la Coordinación Militar, donde se evalúa su nivel intelectual, integridad, conducta y capacidad para el desempeño de sus funciones.

El entrenamiento está orientado a mejorar la condición física y a preparar al personal para cumplir las reglas de actuación establecidas en los manuales operacionales, con respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de las personas.

FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO

Lee Ballester señaló que se ha fortalecido la Dirección de Planificación y Desarrollo para alinear el Plan Estratégico Institucional con los objetivos nacionales, con asignación presupuestaria para capacidades operativas, de inteligencia e infraestructura tecnológica.

Recordó que la DGM tiene bajo su responsabilidad el control migratorio en 9 aeropuertos, 16 puertos comerciales, 8 puertos turísticos, 4 marinas deportivas y 4 cruces fronterizos, por donde transitaron 10.3 millones de personas solo en el primer semestre del año.

Como parte de la modernización, la institución cuenta con un Centro de Mando y Control que registra alertas, impedimentos, novedades e informaciones de pasajeros que entran y salen del país, integrado a un sistema de videovigilancia que supervisa todas las operaciones en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos.

162 NUEVOS AGENTES PARA EL CIBAO

La cuarta promoción de agentes está integrada por 162 jóvenes oriundos de Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Dajabón, demarcaciones donde prestarán servicio.

El director de la DGM atribuyó los avances logrados al respaldo del presidente Luis Abinader, con una asignación presupuestaria acorde a las exigencias de seguridad nacional que tiene la institución.

En la mesa de honor estuvieron la vicepresidenta Raquel Peña; el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, la gobernadora Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, el senador Daniel Rivera, el ministro de Vivienda, Ito Bisonó; el subdirector de la Policía, Esteban Figuereo García, y el coordinador militar de la DGM, Freddy Antonio Marte Acosta.

jt-am