Rodríguez Pimentel presenta libro sobre crisis política 1994

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SANTO DOMINGO.- El dirigente político y comentarista radial Héctor Rodríguez Pimentel presentará el martes 11 del presente mes su libro Crisis de 1994: punto de inflexión en la política dominicana.

La obra, según el autor, “reconstruye los hechos y revela episodios poco conocidos” de aquella situación, tras las elecciones de 1994, cuando él se desenvolvía como senador de la república.

Rodríguez Pimentel ha dicho que el volumen es una especie de “memoria desde el Senado en la crisis que cambió la democracia dominicana”.

Argumenta que “hay momentos en la vida de las naciones en que una crisis deja de ser un conflicto y se convierte en el puente hacia nueva época. La crisis dominicana de 1994 fue uno de esos momentos”.

El acto de puesta en circulación del libro tendrá efecto a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña

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