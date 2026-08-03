Abel Martínez llama a la unidad para desplazar al PRM del poder

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

VALVERDE.– El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, llamó a los dominicanos a unirse para desplazar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) del Gobierno.

Consideró que el país necesita una administración más cercana a la población y enfocada en ofrecer soluciones a los principales problemas nacionales.

Durante un encuentro con dirigentes políticos, militantes y líderes comunitarios celebrado en la residencia de Edward Barrientos, alcalde del distrito municipal de Las Cayas, Martínez afirmó que, tras seis años de gestión del PRM, persisten dificultades como el alto costo de la vida, los apagones, la inseguridad ciudadana y la falta de oportunidades para los jóvenes y la clase trabajadora.

Sostuvo que «las buenas intenciones no bastan para gobernar» cuando no se conocen las necesidades y prioridades de la población, y criticó lo que definió como una desconexión del Gobierno con los problemas cotidianos de los ciudadanos.

DICE LLEGO EL MOMENTO RD VUELVA A SER GOBERNADA POR EL PLD

«Tenemos un gobierno que habla mucho y resuelve poco. Llegó el momento de que República Dominicana sea gobernada por alguien que cumpla, que resuelva y que, más que hablar, haga. Para lograrlo tenemos que unirnos, trabajar sin descanso y sacarlos del poder», expresó.

El exalcalde de Santiago planteó que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia para traducirse en mayores inversiones en infraestructura, respaldo al sector agropecuario y programas de apoyo para las familias dominicanas.

Abogó por fortalecer la educación con una formación orientada a las demandas del mercado laboral y garantizar un acceso oportuno a los servicios de salud y a los medicamentos.

Exhortó a los dirigentes y simpatizantes del PLD a intensificar el trabajo político y el contacto con las comunidades, al considerar que la participación ciudadana será determinante para impulsar un cambio de rumbo en el país.

of-am