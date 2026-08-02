COE coloca nueve provincias y DN en alerta verde por lluvias

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SANTO DOMINGO.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta verde debido a las condiciones atmosféricas que podrían generar lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

La medida preventiva busca que los organismos de protección civil y las comunidades mantengan vigilancia ante posibles inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Las demarcaciones bajo alerta son Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Vega y Valverde, además del Distrito Nacional.

COE RECOMIENDA POBLACION MANTENERSE ALERTA

El COE recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos niveles de agua y tomar las precauciones necesarias ante la ocurrencia de precipitaciones.

Las autoridades exhortaron a los residentes en zonas de riesgo a seguir las orientaciones de los organismos de socorro y permanecer informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

La alerta verde es emitida cuando existe la posibilidad de fenómenos que pueden afectar determinadas localidades, por lo que se mantiene activa la vigilancia preventiva mientras persistan las condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias.

of-am