Gobierno busca fortalecer el Sistema de Integridad Pública

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) abre este lunes el proceso de consulta pública para la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) 2026-2036.

La misma es una iniciativa que busca fortalecer el Sistema Nacional de Integridad de la República Dominicana mediante la participación ciudadana.

La consulta, que se extenderá hasta el 11 de septiembre, se desarrollará bajo una modalidad híbrida, con encuentros presenciales en 10 provincias del país y participación virtual.

Permitirá que ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, sector privado e instituciones públicas puedan presentar sus observaciones y propuestas.

La ENIP será una hoja de ruta para consolidar políticas de transparencia, ética pública e integridad institucional. Está organizada en seis ejes estratégicos: Sistema Nacional de Transparencia e Integridad, Gobierno Abierto, Calidad Democrática, Administración y Servicios Públicos, Control y Fiscalización, e Integridad en la Justicia y Combate a la Impunidad.

LOS OBJETIVOS Y MEDIDAS

Cada eje contempla objetivos, medidas, indicadores, metas e instituciones responsables de su ejecución.

Como parte del proceso de participación, la DIGEIG realizará jornadas territoriales que iniciarán este 3 de agosto en Santo Domingo y continuarán en Monte Cristi (4 de agosto), Santiago Rodríguez (5 de agosto), Puerto Plata (6 de agosto), El Seibo (11 de agosto), La Romana (12 de agosto), San Pedro de Macorís (13 de agosto), Barahona (18 de agosto), San Juan (19 de agosto) y Azua (20 de agosto).

La institución informó que, además de los encuentros presenciales, los ciudadanos podrán consultar el documento y remitir sus comentarios mediante el formulario habilitado en línea desde el 3 hasta el 31 de ago sto de 2026.

LO QUE INCORPORA LA ESTRATEGIA

La estrategia incorpora estándares y buenas prácticas internacionales, incluyendo recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública, así como compromisos internacionales y el marco normativo nacional.

La DIGEIG explicó que esta consulta forma parte del proceso de aprobación de la ENIP, luego de la validación del borrador por parte de las instituciones responsables, y que las observaciones recibidas serán integradas para enriquecer la versión final del documento.

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