Rusia denuncia ataque Ucrania cerca planta nuclear Zaporiyia

MOSCU 2 Ago.- Las autoridades rusas de la planta nuclear de Zaporiyia han denunciado que un ataque ucraniano ha estado a punto de alcanzar uno de los reactores de la planta, aunque no hay constancia de riesgo de fuga radiactiva.
En realidad, el impacto según el director general de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, ha alcanzado «la galería que conecta las seis unidades de potencia y que está diseñada para el traslado de personal», situada a pocos metros del compartimento del reactor de la Unidad 3 de la central nuclear, aunque no ocurrió explosión alguna.
La agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, todavía no ha comentado lo sucedido.
Por otro lado, Ucrania asegura que ha alcanzado en las últimas horas la refinería de la estatal Rosneft en la región de Saratov que, según el Estado Mayor, ha provocado un incendio. Rusia no ha comentado de momento sobre este incidente.
Otro ataque ucraniano, según también el Estado Mayor, ha alcanzado otra posición estratégica rusa en Saratov como es el aeródromo Engels, base de operaciones de aviones de combate rusos como el bombardero estratégico Tu-95. Las autoridades regionales han denunciado los ataques en Saratov han matado a dos personas y dañado infraestructura civil, sin dar más detalles.
of-am
Que pena que no alcanzó el reactor nuclear y que dentro tuviera Putin y José A Lambe kuuuuLoooo Ramírez.
Ahora pregunto si no te causó daño por qué lo denuncia buen chupa medias? Si ustedes amigos estudian la conducta de Putin se darán cuenta que ese elemento no tiene ni hace empatía con nada ni con nadie a Putin no le importan sus ciudadanos, a él solo le interesan sus ambiciones y hambre de tierras.
Es. Una realidad Putin es un ser asqueroso y un ser frustrado con poco afecto hacia su pueblo ruso pues mucho menos lo tiene por los demás. Yo desde mi punto de vista creo que ukrania debe seguir lanzando drones donde caigan no importa si es un objetivo militar o civil. Pues Putin lo está haciendo y como dice un dicho en la guerra todo se vale.
Pero zsporiya está ocupada por Rusia .
Por eso imbecil es que debió caer y reventar y que se llevará el krenlin. A ustedes los comunistas hay darle en la madre . Por eso Trump está limpiando el mundo de comunismo.
Eso bueno que se la termine de reventar y que la radiación le llegue a Putin y su klan perverso. Que reciba su infierno aquí en la tierra .
De acuerdo contigo excelente comentario. Putin parece una mujercita .
Ukrania le sigue dando en la madre y eso no lo deja en paz está acorralado.
Creo que al psicópata Putin solo le queda llorar hay que mandarle una caja de mamilas para que chupe . Sabemos que zelensky lo tiene al cojjerr la loma.y así aparecen en esta página baboso como un tal José A rata Ramírez y Federico C= aeutawuio y cuco todos los mismos hablando sica y mierrdaaaa humana. Viva Ukrania viva Bolodomir Zelensky abajo la rata Putin
Buen anuncio. Debe de seguir atacando en Moscú y toda Rusia para que los ciudadanos rusos sepan que es una guerra causada por un miserable invasor como Bladimir Putin.
Viva Ukrania viva Bolodomir Zelensky abajo Bladimir Putin y el comunismo.