Gobierno entrega apartamentos proyecto Mi Vivienda Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor “Ito” Bisonó, entregaron este domingo 168 nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque, como parte del avance de la segunda etapa de este desarrollo habitacional destinado a beneficiar a familias provenientes de Arroyo Gurabo.

Con esta entrega se completan las primeras 320 unidades habitacionales de una segunda fase que contempla la construcción de 1,200 apartamentos, luego de que en la primera etapa del proyecto ya fueran entregadas igual cantidad de viviendas.

Peña destacó que cada apartamento representa una oportunidad para que las familias beneficiadas construyan un futuro con mayor estabilidad y seguridad.

“Cuando una familia recibe un hogar, también recibe la oportunidad de crecer con mayor tranquilidad y ofrecer un mejor porvenir para sus hijos”, expresó.

De su lado, el ministro Bisonó afirmó que el proyecto continúa transformando la vida de familias que durante años permanecieron en condiciones de vulnerabilidad.

“Hoy entregamos 168 nuevos apartamentos y completamos las primeras 320 unidades de esta segunda etapa. Detrás de cada vivienda hay una familia que pasa de la incertidumbre a la tranquilidad de contar con un hogar digno”, manifestó.

INVERSION Y DESARROLLO COMUNITARIO

El proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque se desarrolla sobre una superficie cercana a los 297 mil metros cuadrados, con una inversión contratada de RD$1,017.5 millones, de los cuales ya han sido ejecutados más de RD$761.4 millones.

El residencial incluye áreas recreativas, espacios infantiles y un play de béisbol, como parte de un modelo habitacional que busca combinar vivienda, convivencia comunitaria y desarrollo integral para las familias.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA COMUNIDAD

Durante la actividad, Bisonó informó que el MIVHED trabaja en el inicio de la construcción de la Iglesia Espíritu Santo de Hato del Yaque y del Centro de Retiro Divina Misericordia, ubicado en Los Melaos, municipio Baitoa, como parte de las obras complementarias para fortalecer el desarrollo social de las comunidades de Santiago.

El Gobierno y el MIVHED destacaron que la continuidad del proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque forma parte de las acciones dirigidas a reducir el déficit habitacional y garantizar viviendas dignas a familias en condiciones de vulnerabilidad.

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