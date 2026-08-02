Irán acusa a EU de trasladar material militar por Ormuz

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores acusó este sábado a Estados Unidos de utilizar buques mercantes que navegan por el estrecho de Ormuz para transportar personal y equipos militares.

En un comunicado difundido a las 10:26 de la mañana, la Cancillería afirmó que esas embarcaciones apagan sus sistemas de identificación y emplean la ruta meridional del estrecho para realizar los traslados.

ESCOLTA Y TREGUA TEMPORAL

Teherán indicó que buques de guerra estadounidenses escoltaron petroleros y transportadores de gas entre el 26 de junio y el 8 de julio, periodo en el que Irán permitió la libre navegación por esa vía estratégica.

Las declaraciones ocurren horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de ataques previstos contra Irán, condicionada a un acuerdo rápido. Trump había advertido el viernes que Washington golpearía con fuerza hasta obligar a Teherán a poner fin a la confrontación.

ADVERTENCIA A LA REGIÓN

Irán aseguró que no mantiene hostilidad hacia los países de la región y expresó disposición a relaciones amistosas con los Estados de la costa sur del golfo Pérsico, bajo respeto mutuo y buena vecindad.

Sin embargo, instó a los países que albergan bases estadounidenses a impedir que sus territorios sean usados para atacar a la República Islámica y advirtió que cualquier instalación empleada para agredir a Irán será objeto de represalias, dirigidas contra bases de EE.UU. y no contra los países anfitriones.

EL CONFLICTO

Ambos países intercambiaron ataques durante 13 días, hasta el 24 de julio. Washington bombardeó objetivos en Irán y Teherán respondió contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.

La escalada ocurrió después de que firmaran el 18 de junio un memorando de entendimiento e iniciaran negociaciones, estancadas por desacuerdos sobre seguridad y libertad de navegación en Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel lanzaron ataques que, según Teherán, dejaron más de tres mil muertos. Irán dice que su respuesta causó bajas entre estadounidenses e israelíes.