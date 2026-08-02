Chavismo y oposición inician diálogo para avanzar transición

CARACAS.- El proceso de negociación en Venezuela impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición comenzó este sábado con el compromiso del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y un grupo opositor de abordar los «derechos y garantías políticas» y el «fortalecimiento de la democracia».

Aunque se esperaba un encuentro presencial, el proceso arrancó con una llamada telefónica entre el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera.

Ambos acordaron celebrar la primera reunión presencial «la próxima semana» en Caracas, sin precisar día ni lugar, y establecer una agenda con metas claras y verificables que incluye la atención a las víctimas de los sismos de junio que dejaron más de 5.500 muertos.

QUIÉNES NEGOCIAN

La delegación oficialista estará encabezada por Jorge Rodríguez e integrada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

La delegación opositora estará liderada por Figuera y los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, con una comisión de apoyo integrada por Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Figuera, cabeza del grupo que defiende la vigencia de la Asamblea de 2015, dijo que el fin es la «transición democrática» y agradeció a EE.UU. y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el acompañamiento.

EL CONTEXTO

El diálogo inicia sin la participación de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado y Edmundo González, quienes aseguraron que no participaron en su «diseño, construcción y funcionamiento», pese a que habían propuesto hace dos meses una negociación seria con acompañamiento de EE.UU. para una elección presidencial libre.

Horas antes del anuncio hubo protestas en Caracas. Sindicalistas exigieron un diálogo público y familiares de presos políticos pidieron frente a la embajada de EE.UU. incluir la liberación de detenidos. Chavistas del Frente Popular Antiimperialista denunciaron injerencia de Washington y un plan para acabar con el legado de Hugo Chávez.

En medio del proceso, el presidente Donald Trump publicó este sábado en Truth Social un mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda «Estado 51», no es la primera vez que juega con la idea de anexión desde la captura de Nicolás Maduro en enero.