Arajet supera el millón de pasajeros en el primer semestre

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SANTO DOMINGO.– Arajet se convirtió en la primera aerolínea dominicana en superar el millón de pasajeros transportados durante los primeros seis meses de un año, consolidándose como el principal operador aéreo nacional y uno de los de mayor crecimiento en la región.

Según estadísticas de la Junta de Aviación Civil (JAC), la aerolínea movilizó 922,593 pasajeros entre enero y junio de 2026 en vuelos con origen y destino en la República Dominicana.

A esa cifra se suman más de 100,000 viajeros en conexión a través de sus centros de operaciones en Santo Domingo y Punta Cana, superando el millón de pasajeros en el semestre.

Con este desempeño, Arajet alcanzó el 8.4 % del total de pasajeros que ingresaron y salieron del país en ese período y concentró el 92 % de los viajeros transportados por aerolíneas dominicanas.

EXPANSIÓN DE RUTAS Y MERCADOS

Las estadísticas de la JAC indican que Estados Unidos fue el principal mercado de la aerolínea, seguido por Colombia y Argentina. Entre las rutas con mayor demanda destacan Buenos Aires, Nueva York, Miami, Medellín y Bogotá.

Desde el inicio de sus operaciones en septiembre de 2022, Arajet ha mantenido un crecimiento sostenido en pasajeros, destinos y participación de mercado, fortaleciendo el papel de la República Dominicana como centro regional de conexiones.

El fundador y director ejecutivo de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, afirmó que superar el millón de pasajeros representa un hito para la empresa y para la aviación dominicana, resultado de la confianza de los viajeros, el trabajo de sus colaboradores y el respaldo de las autoridades.

Durante 2026, la aerolínea amplió su red de destinos, aumentó frecuencias e incorporó nuevas rutas internacionales, impulsando el tráfico de pasajeros en conexión y fortaleciendo a Santo Domingo y Punta Cana como puertas de entrada al Caribe y al continente americano.

an/am