Culpa a Morrison y Conatra de conflictos entre transportistas

Hubieres dijo este primero de agosto que Fenatrano no cederá ante presiones ni amenazas.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, responsabilizó este viernes al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, y a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) de cualquier hecho de violencia que pudiera producirse entre choferes de ambas entidades.

Hubieres advirtió al presidente Luis Abinader que Morrison sería responsable de cualquier enfrentamiento por, según afirmó, respaldar medidas que calificó de ilegales e inconstitucionales, entre ellas los linderos en las rutas del transporte público y el supuesto secuestro de autobuses.

RECHAZA LOS LINDEROS DE RUTAS

El dirigente sindical recordó que en 2002 Fenatrano propuso a la entonces Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), dirigida por Paulino Antonio Reynoso (Padre Toño), eliminar los linderos de rutas por considerar que vulneran la Constitución, restringen la libre competencia y afectan el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.

Sostuvo que la iniciativa no prosperó debido a la oposición de sectores vinculados a Conatra, a los que acusó de influir históricamente en las decisiones gubernamentales sobre el transporte.

RECUERDA INCIDENTE Y PIDE INTERVENCIÓN

Hubieres también evocó un enfrentamiento ocurrido en 2012 entre transportistas de San Cristóbal, durante el cual falleció un dirigente sindical, para insistir en la necesidad de eliminar los linderos y evitar nuevos conflictos.

Asimismo, exhortó a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ejército a garantizar el orden público sin favorecer a ninguna organización del transporte.

El dirigente denunció además el supuesto secuestro de más de ocho autobuses en Guerra, atribuyendo la acción a personas identificadas como «Basora» y el regidor «Chavo», quienes, afirmó, habrían contratado antisociales para impedir la circulación de unidades de Bayaguana.

Finalmente, aseguró que Fenatrano no cederá ante presiones ni amenazas y reiteró su oposición a los linderos de rutas por considerar que generan violencia, limitan el servicio y perjudican a los usuarios del transporte público.

an/am