Llaman a fortalecer economía ante la incertidumbre global

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SANTO DOMINGO.– La necesidad de fortalecer la resiliencia económica y financiera, así como desarrollar capacidades para anticipar los riesgos derivados del entorno internacional, centró la apertura del XIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y BDO Escuela de Negocios.

La viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, María José Martínez, afirmó que la resiliencia económica no consiste en evitar las crisis, sino en preparar a los países para absorber sus efectos, preservar la estabilidad y retomar el crecimiento.

Destacó que República Dominicana ha fortalecido su capacidad de respuesta gracias a la estabilidad macroeconómica, la consolidación fiscal, el acceso a los mercados internacionales y una estrategia de manejo de la deuda orientada a reducir vulnerabilidades.

Martínez sostuvo que instituciones sólidas, disciplina fiscal y políticas consistentes permiten enfrentar con mayor eficacia los choques externos y proteger a las familias y las empresas.

GESTIÓN DE RIESGOS Y NUEVOS DESAFÍOS

El economista Rolando Reyes presentó el Modelo de Balance de Riesgo y Repreciación Macroeconómica (MBRM), herramienta que integra variables como inflación, tipo de cambio, política monetaria, sostenibilidad fiscal y expectativas para fortalecer la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.

Por su parte, el director técnico de la ABA, Manuel González, señaló que los desafíos actuales evolucionan con mayor rapidez debido a la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, los cambios regulatorios y los riesgos cibernéticos, lo que exige instituciones más ágiles y preparadas.

En representación de la Junta Directiva de la ABA, Juan Lehoux resaltó que el CIFA-SELATCA se ha consolidado durante más de dos décadas como un espacio de intercambio de conocimientos y mejores prácticas en finanzas, auditoría, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

El congreso reúne a más de 300 participantes y se celebra hasta este domingo en el Hotel Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino.

an/am