Abinader inicia nueva fase de modelo policial en La Altagracia

HIGÜEY.–El presidente Luis Abinader dejó iniciado este viernes la segunda fase de expansión del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP), con la incorporación de 990 agentes entrenados y equipados en esta provincia, donde el servicio preventivo fue reorganizado en 84 cuadrantes y 39 corredores. El despliegue comprende siete zonas de La Altagracia: Verón, Higüey, Villa Cerro, La Otra Banda, El Hoyo de Friusa, Bayahibe y San Rafael de Yuma, como parte del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional. La expansión contempla alcanzar 24 departamentos policiales durante 2026 y busca fortalecer la prevención, la proximidad con la ciudadanía y la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten la seguridad.

PLANIFICACIÓN TERROTORIAL La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó el respaldo del mandatario a la transformación policial y explicó que el nuevo esquema incorpora protocolos definidos, formación especializada, planificación basada en datos y supervisión operativa. Raful informó que entre enero y julio de este año los robos reportados disminuyeron 35% en las zonas donde ya funciona el modelo, equivalente a 1,046 casos menos. Sostuvo que el crecimiento económico y turístico de La Altagracia requiere una respuesta policial acorde con las necesidades de la población y exhortó a los ciudadanos a acercarse a los agentes, denunciar y participar en los encuentros comunitarios y mesas de seguridad. El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael García, afirmó que la expansión representa una nueva etapa de la reforma y señaló que el sistema se sustenta en planificación territorial, supervisión y una respuesta articulada con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Más de 1,000 policías han sido capacitados en el Sistema Táctico Básico Policial (SITAB), con énfasis en atención ciudadana, actuación táctica segura, toma de decisiones, uso legal y proporcional de la fuerza y resiliencia.