Abinader inicia nueva fase de modelo policial en La Altagracia

HIGÜEY.–El presidente Luis Abinader dejó iniciado este viernes la segunda fase de expansión del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP), con la incorporación de 990 agentes entrenados y equipados en esta provincia, donde el servicio preventivo fue reorganizado en 84 cuadrantes y 39 corredores.
El despliegue comprende siete zonas de La Altagracia: Verón, Higüey, Villa Cerro, La Otra Banda, El Hoyo de Friusa, Bayahibe y San Rafael de Yuma, como parte del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional.
La expansión contempla alcanzar 24 departamentos policiales durante 2026 y busca fortalecer la prevención, la proximidad con la ciudadanía y la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten la seguridad.
PLANIFICACIÓN TERROTORIAL
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó el respaldo del mandatario a la transformación policial y explicó que el nuevo esquema incorpora protocolos definidos, formación especializada, planificación basada en datos y supervisión operativa.
Raful informó que entre enero y julio de este año los robos reportados disminuyeron 35% en las zonas donde ya funciona el modelo, equivalente a 1,046 casos menos.
Sostuvo que el crecimiento económico y turístico de La Altagracia requiere una respuesta policial acorde con las necesidades de la población y exhortó a los ciudadanos a acercarse a los agentes, denunciar y participar en los encuentros comunitarios y mesas de seguridad.
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael García, afirmó que la expansión representa una nueva etapa de la reforma y señaló que el sistema se sustenta en planificación territorial, supervisión y una respuesta articulada con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Más de 1,000 policías han sido capacitados en el Sistema Táctico Básico Policial (SITAB), con énfasis en atención ciudadana, actuación táctica segura, toma de decisiones, uso legal y proporcional de la fuerza y resiliencia.
CASTRO MARTE RESALTA REFORMA POLICIAL
Durante la invocación y bendición del acto, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, destacó la transformación de la Policía Nacional y afirmó que el presidente Abinader tiene una visión clara sobre el rumbo que debe seguir la seguridad en un Estado de derecho.
El religioso valoró los nuevos centros de formación, la capacitación técnica y el enfoque basado en los derechos fundamentales, la dignidad humana y la proximidad ciudadana.
También resaltó la incorporación de tecnología, cámaras corporales, herramientas científicas, transparencia operativa y patrullaje por cuadrantes, al considerar que estos elementos forman parte de un nuevo paradigma para el servicio policial.
Castro Marte sostuvo que la formación de los agentes debe colocar en primer plano el respeto a la persona y las garantías constitucionales, además de promover una relación cercana con las comunidades.
dh/am
No se necesitan tanto policía en una provincia.
Razón principal
Los policías no tienen porque estar dentro de hoteles.
Solo área pública
No confundan persona con terreno
Es mandatorio dividir terreno en cuadrantes.
Un departamento en vabaro,
Otro en punta cana
Otro en macao
Otro en uvero alto
En adición a lo ya mencionsdo
Con sueldos cebolla ningunos de esos infelices van hacer un trabajo por la patria, cuando un traficante le pone un botin ese uniforme lo tiran abajo de la cama, es un sueldos de 50 mil, casa, bono por su desempeño y bienestar para sus familiares y veran como tenemos la mejor policía del mundo. Haga eso, es mucho pedir