Contraloría publica 28 nuevas auditorías instituciones públicas

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SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) puso a disposición de la ciudadanía 28 nuevos informes de auditorías practicadas a instituciones públicas, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Luis Abinader para fortalecer la transparencia y ampliar el acceso a los resultados de la fiscalización de los recursos estatales.

El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que esta nueva entrega da continuidad a la divulgación progresiva de auditorías correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

28 INFORMES Y 25 AUDITORÍAS INTEGRALES

La publicación comprende 25 auditorías con enfoque integral y tres informes de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores. Los documentos pueden consultarse en el portal institucional de la Contraloría: https://contraloria.gob.do.

Espinosa Pérez indicó que estos 28 informes se suman a otros 39 divulgados previamente como parte del proceso, con el propósito de facilitar a la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil el conocimiento de los resultados de las evaluaciones sobre el manejo de los fondos públicos, el cumplimiento de las normas legales y la eficacia de los controles internos.

DIVULGACIÓN AMPARADA EN LA LEY 10-07

El funcionario recordó que el numeral 8 del artículo 18 de la Ley núm. 10-07 establece entre las funciones del contralor remitir los resultados de las evaluaciones, auditorías internas e investigaciones a las autoridades correspondientes.

En ese contexto, señaló que la publicación de los informes se realiza por delegación del presidente de la República, como parte de las medidas gubernamentales dirigidas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

La Contraloría desarrolla tres modalidades de auditoría: interna con enfoque integral, interna focalizada y de seguimiento, según el alcance de cada evaluación y los riesgos o procesos examinados.

COORDINACIÓN CON LA CÁMARA DE CUENTAS

Espinosa Pérez, designado el 9 de febrero de 2026, informó que la institución coordina con la Cámara de Cuentas los programas de auditoría para evitar duplicidades. Por esa razón, no se publicarán informes correspondientes a períodos fiscalizados por ese organismo.

Asimismo, destacó que el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 contempla ampliar progresivamente la cobertura de las auditorías a las instituciones públicas sujetas al Sistema Nacional de Control Interno.