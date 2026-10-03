FENACODEP reclama mayor apoyo al comercio detallista

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SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (FENACODEP) conmemoró su 50 aniversario con un llamado al Gobierno a fortalecer el apoyo a los pequeños y medianos comerciantes, afectados por el alza de los productos básicos, los costos operativos y la competencia de las grandes cadenas comerciales.

El presidente de la entidad, Héctor Julio Nieves, advirtió que el sector necesita políticas que garanticen condiciones equitativas para competir y preservar los colmados como fuentes de empleo y servicios esenciales en las comunidades.

RECLAMAN REGULACIÓN Y EQUIDAD COMERCIAL

Nieves cuestionó la expansión de las denominadas «líneas blancas» de los supermercados y el uso de la Tarjeta Solidaridad en grandes establecimientos. Planteó regular su utilización para favorecer a los pequeños negocios y propuso que ese beneficio social se destine exclusivamente a la compra de productos manufacturados en República Dominicana.

El dirigente sostuvo que los detallistas no buscan privilegios, sino reglas claras que permitan la competencia justa y la sostenibilidad de los micro y pequeños emprendimientos. También reclamó inclusión en las políticas sociales y pensiones dignas para los comerciantes durante la vejez.

PROPUESTAS FISCALES Y FINANCIERAS

Entre sus demandas, solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos establecer un impuesto único y reducido, pagadero semestral o anualmente, así como aplazar hasta 2028 la implementación de la facturación electrónica en los colmados, alegando limitaciones tecnológicas, administrativas y financieras.

Asimismo, pidió medidas para reducir las elevadas facturas eléctricas y los apagones que provocan pérdidas de mercancías. Propuso tarifas diferenciadas según el tamaño de los establecimientos.

Nieves también exhortó al Banco Central a canalizar recursos del encaje legal hacia la producción nacional, los hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en lugar de concentrarlos en grandes compañías.

an/am