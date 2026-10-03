Abel Martínez dice deportaría de RD a migrantes irregulares

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS— El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que, de ganar las elecciones, impulsará desde la transición la salida voluntaria de extranjeros en situación migratoria irregular y, posteriormente, procederá con las deportaciones.

Martínez dijo que la política migratoria de un eventual gobierno suyo estará basada en el cumplimiento de las leyes, sin distinción de nacionalidad. “Bienvenido al extranjero, cualquiera, no importa si es alemán, haitiano, puertorriqueño o suizo, pero en orden, respetando la ley”, expresó.

El dirigente opositor sostuvo que la permanencia de personas indocumentadas genera presión sobre los servicios públicos y planteó que existen efectos ambientales y dificultades para regular su presencia en el territorio.

Afirmó que las deportaciones deberán ejecutarse de manera organizada y cuestionó la actuación de estructuras que, según dijo, operan en la zona fronteriza.

“En transición tienen que abandonar el país de manera voluntaria los que estén de manera ilegal en República Dominicana. Si esperan que me sienten en la silla del Palacio Nacional, entonces se van deportados todos, sin negociar con mafias”, manifestó.

El exalcalde de Santiago también reclamó una mayor participación de la comunidad internacional ante la situación de Haití. Señaló que otros países deben contribuir con ese país sin trasladar la responsabilidad a República Dominicana.

Martínez reiteró que su propuesta busca establecer controles migratorios y reglas claras, al considerar que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas nacionales.

dh/am-sp