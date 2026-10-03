Feria internacional del Libro 2026 SD entra en su recta final

La jornada se este sábado incluye presentaciones literarias, cine, música y espectáculos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

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Santo Domingo, 3 oct (Prensa Latina) La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (Filsd 2026) entra hoy en su recta final con una jornada que incluye presentaciones literarias, cine, música y espectáculos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Panamá, país invitado de honor de esta edición, tendrá una participación destacada en la programación de este sábado, con actividades dirigidas a acercar al público a expresiones de su literatura, música y cinematografía.

La agenda contempla la presentación de los libros «Historias detrás de una receta», de Fifita Bichili y Paola Meneses, y «Colección de canciones para voz y piano (1984-2018)», de Ricardo Risco, ambos en el Pabellón de Panamá.

Mientras, la Cinemateca Dominicana proyectará la película «Panamá Al Brown», a la que seguirá un conversatorio, y a las 18:00, hora local, tendrá lugar un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Asimismo, el estand de Cuba en el Pabellón de Editoriales presenta una variada muestra de la producción literaria y editorial de la isla.

La representación cubana pone a disposición del público obras de narrativa, poesía, ensayo e historia, junto con materiales dedicados a la educación, la investigación y el pensamiento social.

La selección reúne trabajos de reconocidos autores y refleja distintas expresiones de la cultura y el quehacer intelectual de ese país. La oferta también contempla literatura para niños y jóvenes, con propuestas destinadas a despertar y fortalecer el interés por la lectura entre las nuevas generaciones.

Durante los últimos días, la Fisld 2026 desarrolló actividades vinculadas con literatura, cine, educación, divulgación científica, artes visuales, música, teatro y patrimonio cultural, con la participación de autores y especialistas dominicanos y extranjeros.

La programación también reservó espacios para el intercambio cultural con Panamá, que ha presentado propuestas relacionadas con su historia, identidad y creación artística.

Entre las actividades recientes sobresalió la presentación del musical «La ciudad de piedra», espectáculo que recorrió distintos momentos de la historia de ese país.

La feria concluirá mañana 4 de octubre, después de más de una semana de actividades en diferentes espacios de la Plaza de la Cultura y otras instalaciones culturales de Santo Domingo.

El evento se desarrolla bajo el lema «Abre un libro, abre un mundo» y tiene a Panamá como país invitado de honor y al escritor dominicano José Mármol como homenajeado.

an/am