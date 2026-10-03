Gobierno inicia modernización del Teleférico de Puerto Plata

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PUERTO PLATA.– El Gobierno inició la modernización integral del Teleférico de Puerto Plata, sistema que será renovado con tecnología de nueva generación.

Los trabajos están a cargo de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) y el Consorcio DOMA, integrado por la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GmbH y la constructora dominicana Grupo Malespín.

El proyecto contempla sustituir el sistema actual por un teleférico bicable de vaivén, con dos cabinas panorámicas para 55 pasajeros cada una, frente a los entre 18 y 20 usuarios que transportan las actuales.

La intervención también incluye nuevos sistemas de accionamiento, control, monitoreo y seguridad, además de mejoras en las estaciones y la infraestructura eléctrica.

BUSCAN PRESERVAR VALOR HISTÓRICO Y SEGURIDAD

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la obra busca preservar el valor histórico del atractivo y, al mismo tiempo, elevar sus condiciones de seguridad, accesibilidad y servicio.

El recorrido hacia la Loma Isabel de Torres se mantendrá como parte del proyecto.

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, destacó que la renovación permitirá incorporar tecnología y estándares de seguridad para garantizar la confiabilidad del servicio.

El nuevo sistema tendrá capacidad para movilizar hasta 430 pasajeros por hora en cada sentido.

Doppelmayr es una empresa especializada en sistemas de transporte por cable y participa en proyectos de teleféricos, funiculares y medios de elevación en distintos países.

ENTRADA PREVISTA PARA COMIENZOS DEL 2028

La entrada en operación del renovado Teleférico de Puerto Plata está prevista para el primer trimestre de 2028, luego de completar el montaje y las pruebas técnicas correspondientes.

El Teleférico de Puerto Plata, que funciona desde 1975, permanece fuera de servicio desde julio de 2024, en medio de evaluaciones técnicas y procesos relacionados con su certificación de seguridad. La intervención busca actualizar el sistema y garantizar mejores condiciones para su futura operación.

dh/am-sp