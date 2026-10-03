Trump reitera cheques $5,000 si republicanos ganan elecciones

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este sábado su promesa de entregar cheques de US$5,000 a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano obtiene la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

En varios videos publicados en su red social Truth Social, Trump pidió a los estadounidenses acudir a las urnas y vinculó la entrega de los pagos, que denomina «Dividendo Trump», con una victoria republicana en los comicios de medio mandato.

El mandatario argumentó que los ingresos procedentes de los aranceles y lo que calificó como resultados económicos récord permitirían financiar la iniciativa.

«Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto 5.000 dólares», afirmó Trump, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El presidente también advirtió que una victoria demócrata provocaría una depresión económica similar a la de 1929, una afirmación que presentó como parte de su argumento electoral.

EL COSTO DEL DIVIDENDO TRUMP

Trump reconoció que la entrega de los cheques podría costar alrededor de un billón de dólares. Estimaciones citadas por medios estadounidenses sitúan el costo potencial entre US$1.2 y US$1.35 billones, una cifra que dependería del alcance definitivo del programa.

El mandatario sostiene que los ingresos por aranceles y las inversiones que, según afirma, llegarán a Estados Unidos permitirían compensar ese desembolso. Sin embargo, la propuesta todavía enfrenta interrogantes sobre su financiación y requeriría medidas legales y presupuestarias para materializarse.

PAGO PARA BENEFICIARIOS DE MEDICARE

En otro anuncio, Trump informó que el Gobierno federal realizará un pago único de US$90 a más de 20 millones de beneficiarios elegibles de Medicare, destinado a ayudar a cubrir las primas mensuales de la Parte B, que incluye servicios médicos ambulatorios, consultas y análisis.

De acuerdo con la Casa Blanca y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los pagos se financiarán con recursos del Medicare Improvement Fund, un fondo establecido en 2008 y dotado con US$2,000 millones por el Congreso. La distribución está prevista mediante depósitos directos o cheques durante octubre.

of-am