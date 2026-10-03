Presidente alaba Expo Cibao; ve impulsa negocios de la región

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Luis Abinader entrevistado en Santiago.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El presidente Luis Abinader opinó este sábado que la  39.ª edición de Expo Cibao ha sido un éxito y la definió como una plataforma clave para impulsar los negocios, fortalecer la competitividad y promover el crecimiento económico de la región Norte de la República Dominicana.

Durante una visita a la feria, celebrada en el Parque Central de Santiago bajo el lema “Unidos por la competitividad”, el Mandatario recorrió los stands, conversó con empresarios, emprendedores y visitantes, y conoció diversas iniciativas comerciales, pese a un fuerte aguacero.

“Expo Cibao es hoy un éxito y siempre lo ha sido”, expresó para a seguidas resasltar que la exposición trasciende el ámbito de Santiago al reunir empresas grandes y pequeñas de toda la región.

El gobernante señaló que este espacio ofrece oportunidades para que los emprendedores promocionen sus productos, establezcan contactos comerciales y desarrollen nuevos negocios.

AUMENTO DE VISITANTES Y OPERACIONES

El presidente Luis Abinader visita Expo Cibao

Abinader informó que, según datos ofrecidos por los organizadores, la presente edición registra un incremento de alrededor del 20 % tanto en la cantidad de visitantes como en las operaciones comerciales.

A su juicio, estas cifras reflejan el dinamismo de la actividad productiva del Cibao y la importancia de crear espacios que favorezcan la conexión entre los sectores empresariales y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas.

La feria también promueve la colaboración entre los sectores público y privado para fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de Santiago y de toda la región.

PRÓXIMA VISITA A SANTIAGO

El Presidente anunció que regresará en los próximos días a Santiago para participar en la sesión final de una reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene como sede esa ciudad y reunirá a representantes internacionales, incluido el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Acompañaron al mandatario la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán.

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