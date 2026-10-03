Rusia advierte a diplomáticos corren «riesgo mortal» Ucrania

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MOSCU 3 Oct.- El Gobierno ha reiterado este sábado su llamamiento a los diplomáticos extranjeros destinados en Kiev a abandonar la capital ucraniana por el «riesgo mortal» que suponen los ataques rusos contra la ciudad.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso vuelve a emplazar a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas a no permanecer ni viajar a Ucrania. La responsabilidad de cualquier consecuencia adversa será únicamente de quienes elijan no atender esta advertencia», ha planteado el Ministerio en un comunicado.

El mensaje insta asimismo a evitar las inmediaciones de las «instalaciones militares» ucranianas e insinúa que podrían ser atacadas «en respuesta a los atentados terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania» a las que acusa de atacar a la población civil y las infraestructuras rusas. «Algunos individuos están poniéndose en riesgo mortal a sí mismos a sabiendas», ha planteado.

«Las Fuerzas Armadas de la Federación rusa siguen realizando ataques sistemáticos y continuos contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas», ha advertido Moscú.

Moscú recuerda que ya emitió una alerta al respecto el 25 de mayo, así como notas diplomáticas dirigidas a estos países y que varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza y la UE han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Ucrania.

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