Abinader inaugura dos liceos con capacidad para 525 estudiantes

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SANTIAGO.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado dos centros educativos en la provincia Santiago, con 15 nuevas aulas que beneficiarán a 525 estudiantes de las comunidades El Caimito y El Guano.

Las obras, construidas por la Dirección de Infraestructura Escolar, representaron una inversión conjunta de RD$178,049,016 y eran esperadas desde hace varios años por ambas comunidades.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la educación pública y la ampliación de la infraestructura escolar.

De Camps afirmó que atender las necesidades educativas requiere un trabajo continuo para responder a las prioridades actuales y crear condiciones adecuadas para los próximos años.

EL CAIMITO

Luego de 14 años de espera, el distrito municipal El Caimito cuenta con el Liceo Dominga Avelina Pérez, un plantel de siete aulas que beneficiará a 245 estudiantes y cuya construcción costó RD$83,548,508.49.

El estudiante Cistofer Rosario calificó la entrega como un día memorable y destacó que el nuevo espacio representa una oportunidad para construir el futuro junto a sus maestros.

El padre Julio César Taveras, de la Parroquia Inmaculada Concepción, describió el centro como un “sueño hecho realidad” y un símbolo de esperanza para la comunidad.

EL GUANO

Posteriormente, Abinader inauguró el Liceo El Guano, con ocho aulas y capacidad para 280 alumnos. La obra tuvo un costo de RD$94,500,508.25.

La estudiante Lesly Estévez Domínguez agradeció la entrega y explicó que, ante la falta de un liceo, los alumnos de secundaria recibían clases en la escuela local.

De Camps exhortó a los estudiantes a mantener la curiosidad, superar las dificultades y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas instalaciones.

Ambos planteles disponen de áreas administrativas, salón de profesores, enfermería, comedor, biblioteca, salón de cómputos y espacios para laboratorios de Biología y Química.

También cuentan con canchas deportivas, áreas verdes, plazas cívicas y estacionamientos.

En las actividades participaron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera y otras autoridades.

dh/am