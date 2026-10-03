Corea del Norte ensaya un misil balístico hacia el mar del Este

PIONYANG 3 Oct.- Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento este sábado de un misil estratégico de alcance intermedio durante un ejercicio de tiro en un ensayo denunciado en un primer momento por Seúl y Tokio.
La confirmación norcoreana ha venido de la mano de Kim Yo Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, directora de departamento de Asuntos Generales del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y una de las figuras más importantes del Ejecutivo.
«Al amanecer de esta mañana, se llevó a cabo un simulacro de disparo de un arma estratégica hacia el Mar del Este de Corea», ha explicado en un comunicado difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), donde habla de «un misil estratégico de alcance intermedio.
Las autoridades de Corea del Sur y Japón denunciaron horas antes el lanzamiento de «lo que podría ser un misil balístico» frente a su costa en un ataque al que acusan a Corea del Norte, según han informado el Ejército de Corea del Sur.
Según las autoridades surcoreanas, el misil fue lanzado desde la zona de Wonsan, ciudad portuaria ubicada al suroeste de Corea del Norte, a las 06.30 horas (hora local) de este sábado, sin dar más detalles sobre el tipo de misil lanzado.
La investigación apunta a que el misil recorrió más de 700 kilómetros antes de caer al mar, apuntan tanto Corea del Sur como Estados Unidos, quienes han estado siguiendo de forma conjunta los movimientos de Corea del Norte y han compartido durante el suceso información relevante.
«Nuestras fuerzas armadas están vigilando de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte en el marco de una sólida postura de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos, y mantienen la capacidad y la preparación para responder con decisión a cualquier provocación», ha añadido el comunicado.
Según ha adelantado la agencia de noticias Yonhap, recogiendo el testimonio de una fuente gubernamental, «existe la posibilidad de que el misil disparado sea de alcance intermedio con un alcance reducido», agregando que lo sucedido se asemeja a los eventos del 12 de agosto, cuando Pyongyang lanzó otro misil balístico como protesta ante el ejercicio militar conjunto entre Seúl y Washington.
of-am
PORQUE TIENE ESTA LETRINA QUE MENCIONAR A EEUU?? ACASO EEUU ESTA EN ESA AREA…..SAUL M I ER D A MAL CA G A DA.
ESTA LETRINA TODO LO TUERCE. ESTE ES LA VERDADERA INFORMACION:
Pionyang prueba un misil con IA cuyo ataque es «imposible evitar»
ESTA LETRINA DICE QUE NO SE DIO MAS INFORMACION?…Y ESTO QUE ES???LETRINA JEDIONDA: El nuevo misil también es capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud, informó la directora del Departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La República Popular Democrática de Corea (RPDC) realizó un ejercicio de lanzamiento de un misil equipado con tecnología de inteligencia artificial hacia el mar de Japón, declaró este sábado Kim Yo-jong, directora del Departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, en un comunicado difundido este miércoles por la agencia KCNA. Señaló que, según el Estado… Leer mas »
No obstante, precisó que Pionyang obtuvo cifras relativamente cercanas a las de Corea del Sur y Japón. La funcionaria destacó que las excusas del enemigo de que sus capacidades para detectar las armas de la RPDC están limitadas por la curvatura de la superficie terrestre solo demuestran la perfección de las capacidades misilísticas del país y confirman la potencia y fiabilidad de su sistema de armas. «Deberían reconocer la velocidad del misil. Y harían bien en recordar nuestros anuncios anteriores de que este es capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud y de que se ha incorporado… Leer mas »