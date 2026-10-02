Prohíben a selección futbol de Haití jugar en estadios de la RD

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SANTO DOMINGO.— El Gobierno dominicano prohibió a la selección de Haití disputar partidos de fútbol en instalaciones deportivas de República Dominicana.

La decisión fue anunciada este viernes por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, un día después de que se registraran incidentes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, tras un partido en el que el conjunto haitiano derrotara 4-1 a la selección dominicana

El encuentro correspondió al Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027. Con la victoria, Haití llegó a nueve puntos, mientras República Dominicana quedó con seis, después de tres jornadas.

Previamente, decenas de aficionados haitianos y algunos dominicanos intentaron ingresar por la fuerza al estadio y fueron contenidos por las fuerzas de seguridad. Una de las puertas del recinto resultó dañada.

“El Ministerio de Deportes prohíbe de manera total que la selección haitiana de fútbol juegue en las instalaciones deportivas dominicanas”, declaró Cruz.

El funcionario calificó los hechos como inaceptables y afirmó que las autoridades no tolerarán actos de indisciplina ni daños a la infraestructura pública.

Sostuvo que República Dominicana tiene derecho a proteger sus instalaciones deportivas y pidió respetar la disposición adoptada por su cartera.

ABINADER RESPALDA VETO

El presidente Luis Abinader respaldó la prohibición anunciada por Cruz y afirmó que la posición del ministro de Deportes representa la postura del Gobierno.

“El ministro de Deportes es la posición del Gobierno”, declaró Abinader durante un recorrido por la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

La medida también impide que Haití pueda utilizar instalaciones deportivas dominicanas para futuros partidos como local.

«ESTO ES HAITI»

Otro elemento discordante se registró luego del partido cuando, en medio de las celebracopmes, el delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos de los cuatro goles de su selección, apareció en un video difundido después del partido mientras señalaba el terreno y posteriormente su uniforme. Señaló: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”.

Estas declaraciones provocaron de inmediato reacciones adversas de fanáticos así como de representantes de sectores nacionalistas de República Dominicana.

dh/am-sp