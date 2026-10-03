Fedofútbol llevará ante FIFA y Concacaf declaraciones Isidor

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), José Deschamps, calificó como una “falta de respeto” a la soberanía nacional las declaraciones del delantero haitiano Wilson Isidor, quien tras la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana afirmó que “La Hispaniola es Haití” y que “esto es Haití”.

El partido, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf, se disputó la noche del jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el atacante haitiano marcó dos de los cuatro goles de su selección.

ELEVARÁ EL CASO ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES

“Para nosotros es una falta de respeto a la soberanía nacional de la República Dominicana, porque eso no es permitido en el ámbito deportivo a nivel de la FIFA y de la Concacaf”, expresó Deschamps.

El dirigente informó que la Fedofútbol tiene previsto presentar una instancia ante los organismos internacionales del fútbol para que se conozca el pronunciamiento realizado por Isidor después del encuentro.

“Nosotros haremos algún tipo de comunicado a las autoridades deportivas internacionales con respecto a ese pronunciamiento, que estaba totalmente fuera de lugar”, manifestó.

Deschamps consideró desacertadas las expresiones del jugador haitiano, tomando en cuenta que República Dominicana fue sede del partido y, según afirmó, recibió y respetó a la delegación de Haití.

“Entendemos que fue desacertada esa opinión de ese jugador y bueno, la FIFA tomará medidas sobre eso”, agregó.

ADVIERTE SOBRE POSIBLES CONSECUENCIAS

El presidente de Fedofútbol sostuvo que existen antecedentes de situaciones similares en otros ámbitos deportivos y advirtió que este tipo de pronunciamientos puede trasladar las confrontaciones más allá del terreno de juego.

“Fue de mal gusto para nosotros ese pronunciamiento porque ya motiva algo político o algo de las confrontaciones que hemos tenido con el vecino Haití. Vemos que fue muy desacertado y no estamos de acuerdo con esa opinión”, afirmó.

Las declaraciones de Isidor fueron difundidas en un video posterior al partido. En las imágenes, el futbolista señala primero el terreno de juego y luego el uniforme de la selección haitiana mientras pronuncia expresiones en francés que, traducidas al español, significan “La Hispaniola es Haití” y “Haití está aquí”.

Deschamps indicó que, a su entender, los reglamentos y disposiciones éticas de la FIFA contemplan medidas ante actuaciones de esta naturaleza.

“Nosotros vamos a levantar una instancia, la vamos a canalizar y entonces ya eso es lo único que nos queda”, concluyó.

an/am