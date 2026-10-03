Constructores dicen enfrentan presión por altas tasas y costos

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SANTO DOMINGO.- El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, llamó a las autoridades a actuar con rapidez para preservar la resiliencia de los sectores productivos, especialmente el de la construcción, que enfrenta un escenario de preocupación, con particular impacto en el subsector de viviendas.

Tejada advirtió que las altas tasas de interés y el incremento de los costos de construcción están dificultando el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y encareciendo el precio final de las viviendas.

AUMENTO DE LOS COSTOS

El ingeniero citó el Índice de Costos Directos de la Construcción (ICDV), elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que registró un crecimiento interanual de 6.42 % en agosto de 2026 en los costos de proyectos multifamiliares y unifamiliares.

“Las altas tasas de interés, sumadas al aumento del Índice de Costos Directos de la Construcción, nos deben preocupar a todos”, señaló Tejada, quien agregó que el encarecimiento sostenido de los materiales y otros costos asociados está afectando la actividad.

Explicó que la situación impacta especialmente a las familias de menores ingresos y a la clase media, al dificultar el acceso a una vivienda digna y limitar las posibilidades de adquirir propiedades mediante financiamiento.

MEDIDAS PARA SOSTENER LA INVERSIÓN

Tejada planteó que las autoridades, el sector privado y las entidades vinculadas a la construcción deben analizar alternativas para reducir el impacto de los aumentos de costos y mantener activa la inversión habitacional.

También propuso facilitar el acceso a materiales a precios competitivos, promover nuevas inversiones y establecer condiciones que permitan a los desarrolladores continuar sus proyectos sin trasladar de manera desproporcionada los incrementos a los compradores.

El expresidente del CODIA recordó que la construcción genera empleos y dinamiza sectores como la industria de materiales, el transporte, el comercio y los servicios profesionales, por lo que consideró prioritario preservar su estabilidad y contribuir a reducir el déficit habitacional del país.

an/am