CNDH someterá al Estado por «ejecuciones extrajudiciales»

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, anunció este viernes que el próximo jueves depositará una acción urgente contra el Estado dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La acción responde a las denuncias sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de la Policía Nacional.

Mercedes explicó que la instancia fue preparada por el equipo jurídico de la organización y busca que ambos organismos internacionales conozcan la situación y se pronuncien sobre actuaciones que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana y en instrumentos internacionales.

«Está lista la acción urgente que contra el Estado dominicano vamos a depositar este próximo jueves, tanto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas», declaró.

Aclaró que la iniciativa no constituye una querella ni un sometimiento penal, sino un mecanismo previsto en el sistema internacional para solicitar la intervención urgente de los organismos de protección ante situaciones consideradas graves.

FUNDAMENTO LEGAL

La acción estará sustentada en disposiciones de la Constitución dominicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Mercedes indicó además que la CNDH solicitará la reactivación de una audiencia temática ante la CIDH, un proceso que había sido paralizado luego de que el Estado dominicano asumiera el compromiso de buscar soluciones negociadas a las denuncias.

El defensor de derechos humanos cuestionó el reciente informe de la Policía Nacional sobre el número de personas abatidas por agentes del cuerpo y aseguró que la organización está recopilando datos para documentar cada caso.

Adelantó que, una vez depositada la acción internacional, también acudirán a otras instancias nacionales para exigir responsabilidades por los hechos denunciados.

EL RECLAMO DE FONDO

Según la CNDH, la situación amerita la atención internacional por el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes policiales.

Mercedes explicó que el objetivo es colocar nuevamente ante la CIDH y la ONU las denuncias sobre ejecuciones y reclamar una respuesta de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.