Trump advierte nuevos ataques contra Irán; envía 9 mil soldados

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WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos está enviando aproximadamente 9,000 soldados a bordo de una flota de buques rumbo a Oriente Medio, confirmó un funcionario estadounidense este jueves. El refuerzo se produce después de que el presidente Donald Trump advirtiera que podrían avecinarse nuevos ataques contra Irán.

La flota transporta en conjunto a más de 7,000 marineros y 2,000 infantes de Marina. Incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se desplegó recientemente con el crucero USS Chosin, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, que integra los buques de desembarco USS John P. Murtha y USS Anchorage.

Con este despliegue, Estados Unidos podría tener tres portaaviones en la región a finales de octubre, según el funcionario que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por tratarse de operaciones sensibles.

PRESENCIA NAVAL INUSUALMENTE ALTA

Sumado al personal ya desplegado en la zona, la medida elevará la presencia naval estadounidense a más de 20,000 marineros e infantes de Marina y cientos de aeronaves. Se trata de una concentración inusualmente alta.

La Marina ya había desplegado tres grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio en abril, por primera vez desde 2003. Actualmente se encuentran en la región el USS George H.W. Bush y el USS George Washington, junto con el grupo anfibio USS Boxer. El Washington, que habitualmente opera en el Pacífico, fue trasladado para relevar al USS Abraham Lincoln, cuya tripulación permaneció en el mar más de 260 días seguidos.

TRUMP VINCULA A IRÁN CON INTENTO DE DERRIBO DE VUELO A ISRAEL

En un encuentro con reporteros en la Casa Blanca, Trump afirmó que los primeros indicios sugieren que Irán estaría vinculado al copiloto que apuñaló a su capitán e intentó estrellar un vuelo con destino a Israel el miércoles.

Al ser preguntado por un posible vínculo entre el piloto y Teherán, Trump respondió:

«Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es sí, pero lo estamos investigando ahora mismo», declaró sin ofrecer detalles.

El presidente advirtió que, si se confirma el vínculo, Estados Unidos tomará represalias.

«Oh, los van a golpear muy duro, no se preocupen. Pregúntenles a ellos. Saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro», dijo.

POSIBLES BOMBARDEOS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Trump también planteó la posibilidad de intensificar los bombardeos en Irán luego de las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos.

En una entrevista con la revista Time publicada este jueves y realizada el lunes, el mandatario señaló que es posible que aumente los ataques.

«No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes están preguntando: ¿dónde van a bombardear?», dijo Trump al ser presionado sobre su estrategia.

En esa misma entrevista, aseguró que rechazó la más reciente propuesta de alto el fuego de Irán porque «cosas que no habría aprobado hace un año no las habría aprobado hoy».

Como ejemplo citó una oferta de Teherán para «abrir» el estrecho de Ormuz, el paso marítimo clave para el transporte mundial de energía, pero sostuvo que la propuesta en general «no era lo suficientemente buena».

Al ser consultado sobre si la guerra, cada vez más impopular, podría afectar las posibilidades del Partido Republicano en noviembre, Trump respondió primero: «Es posible». Luego matizó: «Debería ayudar, porque Irán no tendrá un arma nuclear».

«El 100% de la gente se opone a que Irán tenga capacidad de ataque nuclear, incluida la gente de todo el mundo», afirmó. «Así que, cuando lo dices de esa manera, ayudará. Si no lo dices así, podría perjudicar».