Suspensión de la consulta del PLD causa distintas reacciones

La CONAP explicó que la decisión respondió a dificultades para completar los equipos requeridos para la votación automatizada y a divergencias relacionadas con el padrón

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SANTO DOMINGO.- La suspensión de la consulta ciudadana que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tenía prevista para el 18 de octubre generó distintas reacciones entre sus aspirantes y dirigentes.

La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP) explicó que la decisión respondió a dificultades para completar los equipos requeridos para la votación automatizada y a divergencias relacionadas con el padrón. El PLD indicó que necesitaba 2,200 equipos, mientras la Junta Central Electoral (JCE) había facilitado 600.

La suspensión modifica los planes de los aspirantes que habían organizado sus estructuras alrededor de la fecha del 18 de octubre y extiende la competencia interna hasta el proceso de selección previsto para 2027.

JAVIER GARCÍA CUESTIONA LA MEDIDA

El aspirante Francisco Javier García rechazó la suspensión y dijo que se enteró de la misna a través de los medios de comunicación y redes sociales, sin recibir una comunicación directa de la comisión organizadora.

Lamentó que quedara sin efecto el proceso y sostuvo que la decisión afecta el trabajo realizado durante meses por miles de dirigentes y militantes del PLD.

Previamente Javier había cuestionado el tratamiento de los electores con afiliaciones múltiples y reclamado condiciones de igualdad para los participantes.

GONZALO y DOMÍNGUEZ BRITO EN DESACUERDO, PERO ACATAN

Gonzalo Castillo también manifestó su desacuerdo con la suspensión, aunque señaló que acata la misma. Informó que su equipo continuará desarrollando actividades políticas y recorriendo zonas del país.

Francisco Domínguez Brito respaldó la decisión de la CONAP pero también cuestionó el mecanismo y su correspondencia con las disposiciones electorales. El dirigente mantiene sus aspiraciones presidenciales dentro del partido.

La decisión también modifica el escenario de Abel Martínez, quien había decidido no participar en la consulta y reservar su participación para el proceso formal de escogencia de la candidatura.

LLAMADOS A LA UNIDAD Y A MANTENER EL TRABAJO POLÍTICO

El vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, llamó a la militancia de este partido a mantener el entusiasmo, fortalecer el trabajo territorial y continuar las actividades políticas. Sostuvo que la organización atraviesa por una etapa de recuperación y exhortó a trabajar con miras a 2028.

De su lado, la exvicepresidenta Margarita Cedeño pidió evitar recriminaciones y búsqueda de culpables. Planteó que el episodio debe servir para reflexionar, asumir responsabilidades y colocar los proyectos colectivos por encima de las aspiraciones individuales.

Cedeño también defendió el diálogo como vía para procesar las diferencias internas y consideró que la suspensión puede convertirse en una oportunidad para revisar el funcionamiento del partido.

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