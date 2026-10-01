Fuerza del Pueblo pide reforzar protección a adultos mayores

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SANTO DOMINGO — La titular de la Secretaría de Adultos Mayores de la Fuerza del Pueblo, Yamel García, llamó a fortalecer las políticas de protección social, atención sanitaria y participación para los dominicanos mayores de 60 años, al conmemorarse el Día Internacional de las Personas de Edad.

García destacó los aportes de esta población al desarrollo de las familias y comunidades, pero advirtió que miles enfrentan dificultades económicas, acceso limitado a servicios médicos y condiciones de vulnerabilidad.

“No basta con dedicarles un día; es necesario garantizarles una vida digna todos los días del año”, afirmó.

La dirigente señaló que las personas de edad, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas o degenerativas, requieren seguimiento especializado, medicamentos disponibles y atención continua. También planteó la necesidad de mejorar las condiciones de quienes dependen de pensiones insuficientes o carecen de ingresos estables.

García consideró necesario avanzar hacia un sistema integral de cuidados que incluya servicios domiciliarios, atención geriátrica, acceso a medicamentos y acompañamiento para quienes viven solos o han perdido autonomía.

Asimismo, llamó a promover oportunidades laborales, educativas y comunitarias para quienes desean mantenerse activos. Sostuvo que la edad no elimina la capacidad de contribuir y que sus conocimientos representan un recurso para la sociedad.

“La dignidad de una sociedad también se mide por la manera en que trata a quienes han envejecido. Nuestros adultos mayores no necesitan lástima: necesitan derechos garantizados, respeto, oportunidades y una vida digna”, expresó.

La representante de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el Estado, las familias, el sector privado y las organizaciones sociales comparten la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas durante esta etapa de la vida.

García planteó que la conmemoración debe traducirse en acciones concretas, como pensiones suficientes, servicios médicos integrales, alimentación adecuada, protección frente al abandono y mecanismos de inclusión social.

dh/am