LAWRENCE: Brian DePeña dice que no renunciará como alcalde 

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LAWRENCE.- El alcalde de Lawrence, Massachusetts, el dominicano Brian DePeña, anunció que no renunciará y que continuará en el cargo hasta el final de su período, a pesar de los cargos federales y estatales en su contra.

En un comunicado en inglés y español dirigido a residentes, empleados municipales y medios, el edil afirmó que fue elegido por el pueblo para servir como alcalde y que tiene la intención de seguir cumpliendo con sus responsabilidades.

DePeña enfrenta once cargos federales por fraude y lavado de dinero. Según la acusación anunciada en agosto, habría obtenido más de 1.5 millones de dólares en ayudas COVID-19 para pequeñas empresas y los habría usado para fines no autorizados, como financiar su campaña, pagar impuestos personales y saldar más de 880 mil dólares en hipotecas.

LOS CARGOS ESTATALES

Además, enfrenta 15 cargos estatales: 14 por distribución de comunicaciones interceptadas y uno por intimidación de testigos. El caso estaría relacionado con la instalación de un sistema de seguridad con el que presuntamente se grabó una conversación sin consentimiento y luego se distribuyó a 14 personas.

En su comunicado, el alcalde solo se refirió al caso federal. Aseguró que son asuntos personales vinculados a sus negocios, que ocurrieron antes de asumir la alcaldía y que son independientes de sus responsabilidades como alcalde.

Dijo que respeta el proceso judicial, que se presume inocente y que se defenderá firmemente. Afirmó que su enfoque permanece en el pueblo de Lawrence y que su administración seguirá prestando los servicios esenciales. También recordó que una acusación no constituye una condena.