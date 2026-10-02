CONAPE destaca avances en cuidados para adultos mayores

Vicente Ureña destacó los avances alcanzados durante su primer año de gestión, especialmente en materia de cuidados.

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SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Demetrio Vicente Ureña, llamó a la población a tomar conciencia sobre los avances que requieren las sociedades en materia de cuidados para los adultos mayores, ante el acelerado proceso de envejecimiento que se registra a nivel mundial.

Durante una misa de acción de gracias por el Día Internacional de las Personas de Edad y el Día Nacional de la Persona Envejeciente, Vicente Ureña destacó los avances alcanzados durante su primer año de gestión, especialmente en materia de cuidados.

RED DE CUIDADORES Y COMUNIDADES DE CUIDADOS

El funcionario explicó que uno de los objetivos del Gobierno es establecer una política pública integral de bienestar social para los adultos mayores, mediante la creación de una Red de Cuidadores que permita atender la mayor cantidad posible de solicitudes de asistencia.

Señaló que el presidente Luis Abinader ha respaldado las iniciativas dirigidas a ampliar y mejorar los servicios para este segmento poblacional, entre ellas las Comunidades de Cuidados, cuyo plan piloto ya se desarrolla en los municipios de Azua y Santo Domingo Este.

Asimismo, resaltó los avances en la política nacional de cuidados, orientada a garantizar servicios personalizados para los adultos mayores, conforme a la Ley 352-98 sobre Protección al Envejeciente.

MÁS PENSIONES Y SERVICIOS SOCIALES

Vicente Ureña también destacó el aumento de las jornadas sociales en distintos municipios del país, mediante las cuales el CONAPE acerca sus servicios a las comunidades.

Indicó que cientos de miles de adultos mayores han sido beneficiados con pensiones solidarias y otros programas sociales que incluyen salud, asistencia legal, educación, cultura, recreación, acogida y el Programa Familia de Cariño.

Tras la misa celebrada en la Catedral Primada de América, el director del CONAPE depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde reafirmó su compromiso de continuar trabajando por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Durante el acto reconoció los aportes de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, a quienes definió como inspiradores de los ideales que dieron origen a una República Dominicana libre, soberana, justa y equitativa.

an/am