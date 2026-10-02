EDANCO con espectáculos nacionales e internacionales

El festival llegará a su gran cierre el domingo 4 de octubre con Danza Joven.

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SANTO DOMINGO.- El Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO) entra en su recta final y concluirá este domingo 4 de octubre, luego de una jornada que ha reunido en sus escenarios a destacados artistas y compañías nacionales e internacionales.

La programación continuará con propuestas que reflejan diversos lenguajes y estilos de la creación contemporánea, consolidando al festival como un espacio de encuentro para la danza en República Dominicana.

PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL

Este jueves 1 de octubre, la compañía estadounidense Gaspard&Dancers se presentó en la Sala Manuel Rueda, como parte de la programación internacional.

El viernes 2, a las 7:00 de la noche, ENDANZA actuará en la Sala Manuel Rueda. Ese mismo día y a la misma hora, Malvin Montero presentará su espectáculo “Arro con mango” en La Gruta, Anacaona Teatro, en la Ciudad Colonial. La función será exclusiva para adultos.

GALA BENÉFICA

El sábado 3 de octubre, a las 8:30 de la noche, EDANCO realizará una Gala Benéfica en la Sala Manuel Rueda, con la participación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana y Karol Marenco, de Costa Rica.

El aporte para asistir a esta función será de RD$500 por persona.

CIERRE CON DANZA JOVEN

El festival concluirá el domingo 4 de octubre con Danza Joven, que ofrecerá dos funciones en la Sala Manuel Rueda, a las 6:30 y 8:30 de la noche.

Patricia Ortega, directora de EDANCO, destacó que esta edición ha estado marcada por la diversidad de propuestas y el intercambio entre artistas de distintas generaciones y países.

Ortega reiteró el compromiso del festival con la difusión de la danza y la creación de espacios para acercar al público dominicano a propuestas contemporáneas nacionales e internacionales.

an/am