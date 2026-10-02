El Salto de la Pulga; auditoría sobre Edenorte

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1 Tembló, y la gente pregunta por qué el celular no pitó. El COE dice fue porque el sistema, que nos costó $59 millones, está “a medio montar”, pero un sismólogo aclaró que con temblorcitos menores a 6.5 no avisa.

2 Así que, cuando esté “montado”, tampoco es seguro que sonará con cada temblor. Recomendación: guíese por el meneo de la lámpara del techo y actúe en consecuencia.

3 Por demandas, la JCE deberá pagar US$964,000 y la CAASD $1,000 millones. Seguimos sin saber manejarnos en los juicios de arbitraje. ¿O será a propósito?

4 Bien que el PLD pospusiera la elección de su candidato, pero, ¿por 9 meses? ¿Por qué seguir en desventaja tanto tiempo?

5 Los que creyeron que el nuevo jefe de Policía vendría con mano suave, se guayaron. Llegó con escobita nueva y en septiembre se rompió récord de muertos en “presuntos enfrentamientos”.

6 La auditoría que publicó la Cámara de Cuentas sobre Edenorte, período 2012-2020, revelando irregularidades por más de $5,700 millones, será metida en la gaveta electoral titulada: “Persecución política contra Danilo y familia”.

7 Un lector me apunta que la pasada semana olvidé incluir a Maxy, quien devolvió $3,000 millones al Estado y no está acusado ni condenado. “Pecunia non olet”, decían los griegos.

8 La “doctora clandestina” con quien trabajaba el “barbero cirujano”, también está entre los acusados de Senasa 2.0. Supuestamente, facturó procedimientos ginecológicos a hombres. ¡Barbaraza!

9 Eligio Jáquez, veterano soldado del ejército de Hipólito, anunció su apoyo a Carolina. Ninguna sorpresa.

10 “Es necesario volver el rostro hacia Dios”, sugerencia digna de un político que asiste militantemente a su iglesia… ¿o no?

11 El “reverendo” Carlos Peña se atribuye haber encabezado la lucha para sacar a Falcondo de Loma Miranda, a la Barrick de Peralvillo y a GoldQuest de San Juan. ¡Héroe Nacional!

12 La Fuerza de Supresión de Bandas fue renovada por la ONU, pero no han matado ni un alacrán. Además, solo llegó una quinta parte de los 5,500 soldados que se esperaban. ¡Fracaso total!

13 Felicitaciones al presidente Abinader por ordenar que las contrataciones públicas destinadas a programas sociales especiales se dirijan exclusivamente a las MiPymes de producción nacional.

14 La propuesta para que centroamericanos y dominicanos puedan viajar de un país a otro con solo presentar sus cédulas, tiene sus bemoles. ¡Cuidadito con eso!

15 ¡Reus sum! Unos 10 acusados del caso Senasa 2.0 aceptaron su culpabilidad y por ello “están avergonzados”. Voy a llorar…

jpm-am