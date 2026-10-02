SNS garantiza servicio durante intervención Hospital Gautier

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SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que los servicios del Hospital Salvador B. Gautier continuarán funcionando durante el proceso de intervención de su infraestructura, mediante un plan de reubicación de áreas y coordinación con otros centros de la Red Pública de Salud.

Como parte de las medidas, esta semana será instalado un hospital móvil en la parte frontal del centro asistencial, con el propósito de mantener operativos los servicios de Emergencias mientras avanzan los trabajos de remozamiento.

HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los servicios de hospitalización continuarán disponibles en el Gautier, mientras que los pacientes cuya demanda supere la capacidad instalada serán referidos, según corresponda, a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros centros de la red con las especialidades requeridas.

La intervención contempla la demolición de uno de los edificios del complejo y la construcción de nuevas instalaciones, en un proyecto esperado durante más de 20 años para transformar la infraestructura de un hospital con más de siete décadas de fundado.

El SNS explicó que estudios recientes determinaron que la demolición del área frontal próxima a Emergencias requiere liberar previamente las zonas adyacentes, debido a que las vibraciones podrían afectar estructuras cercanas.

REUBICACIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS

Desde hace más de una semana se trabaja en la reorganización interna. Hasta el momento, han sido trasladados más de 20 consultorios, además de áreas administrativas, laboratorio y almacén, para garantizar la continuidad de los servicios.

Especialidades como Otorrinolaringología, Cardiología y Oftalmología disponen de espacios para mantener sus operaciones, de acuerdo con la capacidad disponible.

La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar será uno de los principales centros de apoyo para emergencias, hospitalización, cuidados intensivos y servicios especializados que temporalmente no puedan ser ofrecidos en el Gautier.

CONTINUIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA

El SNS también aseguró la continuidad de la formación de los médicos residentes mediante rotaciones coordinadas con otros centros, principalmente la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Las autoridades llamaron a mantener la confianza y colaboración durante el proceso y reiteraron que el objetivo es renovar integralmente la infraestructura sin interrumpir la atención a pacientes ni las labores del personal de salud.

an/am