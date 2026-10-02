ANEIH apoya ampliar plazo de responsabilidad de empresas

Ángelo Viro, presidente de ANEIH, dijo este primero de octubre que “conocer la ley antes de que surja un problema siempre será mejor que tener que enfrentar las consecuencias después”.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, afirmó que la entidad respalda la modificación del proyecto de ley que amplía el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal.

Explicó que la iniciativa, sometida por el senador de La Altagracia, Rafael Duluc Rijo, propone modificar el artículo 31 de la Ley 44-26 para extender a 24 meses el período de preparación, en lugar del 5 de noviembre, fecha prevista actualmente.

ANEIH PIDE MÁS TIEMPO PARA PREPARAR A LAS EMPRESAS

Viro consideró necesario disponer de un período más amplio que permita una implementación ordenada y facilite la preparación de las empresas, sus destinatarios y las instituciones del sistema de justicia.

Durante un encuentro empresarial de la ANEIH sobre el nuevo Código Penal, exhortó al sector privado a revisar sus procedimientos internos, mecanismos de control y sistemas de prevención ante las nuevas obligaciones que establece la legislación.

EMPRESAS DEBEN FORTALECER SUS MECANISMOS DE CONTROL

El dirigente empresarial señaló que el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas plantea una nueva realidad para las empresas dominicanas, que deberán prestar mayor atención a sus sistemas de dirección, control, supervisión y prevención.

“Esto significa que las empresas tenemos que mirar hacia adentro”, expresó Viro, quien llamó a las organizaciones a evaluar sus procedimientos, controles y la definición de responsabilidades, así como a fomentar una verdadera cultura de cumplimiento.

Sostuvo que cumplir la ley no debe limitarse a evitar sanciones, sino que implica actuar correctamente, prevenir riesgos y asumir responsabilidades.

El encuentro contó con la participación, como orador invitado, de Víctor Santana, asociado senior de la firma Jiménez Peña, quien abordó los principales cambios del nuevo Código Penal y sus implicaciones para el sector empresarial.

Viro afirmó que una empresa moderna debe ser productiva y competitiva, pero también responsable, transparente y capaz de prevenir riesgos que puedan afectar su sostenibilidad.

an/am