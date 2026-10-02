Hospiten llama atender salud cardiovascular de las mujeres

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SANTO DOMINGO.- Hospiten llama a prestar especial atención a la salud cardiovascular de las mujeres y a reconocer que las manifestaciones de una enfermedad cardíaca pueden diferir de los síntomas tradicionalmente asociados al infarto, en el marco del Día Mundial del Corazón, conmemorado cada 29 de septiembre.

“El corazón de la mujer también habla diferente”, afirmó Milagros Alcántara, médica internista especializada en Medicina Cardiovascular Avanzada y complicaciones perioperatorias, quien destacó la importancia de mejorar el conocimiento sobre el riesgo cardiovascular femenino y favorecer una atención oportuna.

UN RIESGO QUE MERECE MAYOR ATENCIÓN

Aunque el dolor o presión intensa en el pecho es uno de los signos más conocidos de un infarto, en las mujeres también pueden presentarse falta de aire, cansancio inusual, náuseas, mareos, sudoración y molestias en la espalda, cuello, mandíbula o parte superior del abdomen.

La especialista explicó que algunos de estos síntomas pueden confundirse con estrés, agotamiento, problemas digestivos o ansiedad, lo que puede provocar retrasos en la búsqueda de atención médica.

Factores como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, tabaquismo y obesidad aumentan el riesgo cardiovascular. En las mujeres también son relevantes antecedentes como hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional y menopausia precoz.

Alcántara señaló que la prevención debe considerar tanto la historia clínica como la reproductiva de cada mujer.

RECONOCER LAS SEÑALES Y ACTUAR A TIEMPO

Hospiten recomendó controlar periódicamente la presión arterial, glucosa y colesterol, mantener actividad física, evitar el tabaco, cuidar la alimentación y el peso, dormir adecuadamente y realizar evaluaciones médicas según los factores de riesgo.

Ante dolor o presión en el pecho, dificultad respiratoria repentina, sudoración inexplicable, náuseas o malestar intenso y persistente, recomendó buscar atención médica inmediata.

“Reconocer que el corazón femenino puede manifestarse de una manera diferente es también una herramienta de prevención”, concluyó Alcántara.

an/am