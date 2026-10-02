Transición energética regional, eje Semana Energía de OLACDE

La cita en la capital dominicana incluye la LVI Reunión de Ministros de Energía, que tendrá lugar el 8 de octubre, y el IV Diálogo Público-Privado, concebido como un puente directo entre los gobiernos y los inversionistas internacionales.

Esta conferencia de carácter anual, que tiene este año el apoyo del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre y reunirá a representantes de gobiernos, empresas, expertos y organismos multilaterales.

Además, en el primer Foro Minero-Energético se analizará cómo vincular de manera eficiente los minerales estratégicos con la infraestructura y el desarrollo energético regional.

DESAFÍOS HACIA UN PLAN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA REGIONAL

En este encuentro se expondrán también «los desafíos para avanzar hacia un Plan de Interconexión Eléctrica Regional, las inversiones requeridas y las ganancias económicas de la integración gasífera en nuestro continente», señaló la OLACDE en un comunicado.

Con ese propósito, habrá mesas de trabajo para «definir la infraestructura, las inversiones y los marcos regulatorios indispensables para profundizar la integración energética regional».

La agenda sectorial de la XI Semana de la Energía también profundizará asuntos considerados clave de la transición energética, como la mitigación de emisiones de metano en la industria del gas natural, el despliegue de sistemas de almacenamiento con baterías y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de redes y como factor de expansión de la demanda eléctrica.

En esta conferencia la OLACDE cuenta con el respaldo, en calidad de coorganizadores, de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la iniciativa europea GET.transform.